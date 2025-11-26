La veterana periodista Elisa Beni ha sido apartada de eldiario.es tras más de una década como columnista habitual. La razón, según ha denunciado la propia Beni en un mensaje en la red social X, no es otra que sus críticas públicas a una información del medio que intentaba desacreditar a los magistrados del Tribunal Supremo por impartir cursos de formación en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), una práctica habitual y transparente que el digital de Ignacio Escolar presentó como un escándalo para cuestionar la imparcialidad del fallo contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz.

"Tras más de una década escribiendo dos columnas a la semana en eldiario.es, mañana ya no me leeréis. El motivo de mi despido es que consideran un desprecio a la cabecera mi opinión en redes sobre la insidia de manchar o invalidar a magistrados de la Sala II por un curso para abogados de oficio", ha escrito Elisa Beni en un mensaje que ha acumulado miles de interacciones en cuestión de horas. La periodista, conocida por su defensa acérrima del Estado de Derecho y su experiencia en tribunales, ha calificado la maniobra de su exmedio como un intento de "desprestigiar al Tribunal Supremo por dictar una sentencia que no les gusta". "Esto va en realidad de no poder decir –ni siquiera fuera del medio– lo que opinas. La militancia obliga a una verdad de carnet", ha añadido, en alusión a la deriva ideológica que, a su juicio, ha contaminado el periodismo progresista bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

El detonante ha sido la controvertida pieza de eldiario.es publicada este martes, titulada "Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación", que señalaba a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral por participar en un curso de casación y turno de oficio organizado por el el ICAM –entidad que ejerció la acusación popular en el juicio a Álvaro García Ortiz–. El digital sugería una apariencia de conflicto de intereses, destacando incluso un audio en el que Martínez Arrieta bromeaba al final de su ponencia: "Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal general". El titular, para alimentar esa apariencia, omitía que la acusación en cuestión era el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Sin embargo, el ICAM ha salido al paso con un comunicado oficial, defendiendo que la participación de jueces en estas formaciones es "una práctica habitual, normalizada y transparente", seleccionada por su "experiencia, cualificación y trayectoria profesional". Los ponentes reciben una "remuneración simbólica" de 90 euros por hora, destinada a capacitar a abogados del turno de oficio que defienden a personas sin recursos.

La reacción del mundo jurídico ha sido unánime en condenar la información como un "ridículo" y un "bochornoso" intento de linchamiento. El juez Luis Enrique García Delgado ha tildado el reportaje de "simplemente basura" que "desacredita al medio que así lo presenta", recordando que "intervenimos casi todos los jueces que nos dedicamos al Penal" en estos cursos. Su compañero Luis Sanz Acosta ha insistido en que "no es nada reprochable", ya que se trata de un intercambio de conocimiento mutuo en la comunidad jurídica española. El letrado Tsevan Rabtan, bajo pseudónimo, ha replicado a la defensa de Ignacio Escolar –quien argumentaba que se trata de "una cuestión de pura estética" comparable a un ministro cobrando de una empresa– con ironía: "Que es estético, dice. Ahora rebaja la payasada. Cursos para formar a abogados de oficio [...] prestados por una corporación de derecho público".

El despido de Elisa Beni no ha pillado por sorpresa a quienes siguen su trayectoria. La periodista, colaboradora también de La Sexta y Telemadrid, ha sido una voz crítica con la idea de que las causas contra el entorno corrupto de Pedro Sánchez son "lawfare", como la reciente condena al Fiscal General del Estado que el Gobierno y sus aliados mediáticos han calificado de "golpismo" y "corrupción" judicial.

La izquierda política no ha tardado en sumarse al ataque al Tribunal Supremo, amplificando el ridículo argumento del panfleto de Ignacio Escolar. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha exigido "explicaciones" a los jueces o "seguiremos manteniendo la sospecha sobre la sentencia". Gabriel Rufián (ERC, aliado de Sumar) ha instado a reformar la ley para un "Poder Judicial decente", mientras Irene Montero ha calificado el fallo de "golpismo y también corrupción". Desde Más Madrid, Emilio Delgado ha llamado a "movilizarse y votar en defensa propia" contra los "reaccionarios". Incluso la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado que los magistrados no hayan sido "cuidadosos" con su "apariencia de independencia".

En redes, el despido de Elisa Beni ha generado una oleada de solidaridad. El columnista de Libertad Digital Emilio Montilla ha escrito: "Mucha fuerza y ánimo, Elisa. Tú sí eres una periodista de verdad con criterio propio, no como el paniaguado de tu exjefe". Otros periodistas, como David Mejía, Diego Garrocho o Alberto Olmos, también han mostrado su apoyo Beni, por su parte, ha cerrado su mensaje con una nota de gratitud a Ignacio Escolar llena de veneno: "Yo sí que creo en el ‘Periodismo a pesar de todo’ y he sido muy libre en ese periódico hasta que se empezó a reclamar la militancia de las almas. Gracias por permitirme participar en lo que en su día fue un proyecto fresco y apasionante".

La respuesta de Ignacio Escolar no se ha hecho esperar y ha avivado aún más la polémica. En una réplica directa en X al mensaje de Elisa Beni, el director de eldiario.es ha defendido la decisión con dureza, adjuntando capturas de pantalla de los tuits críticos de la periodista: "Lamento tu salida, Elisa. Pero no puedo permitir que una columnista insulte a los periodistas de @eldiarioes y los acuse de manipular". En un seguimiento, Escolar ha insistido: "Eres muy libre de discrepar: de la línea de @eldiarioes y de lo que tú misma opinabas hace unos años. Pero no de insultarnos o retuitear a quien nos insulta. Si este periódico te parece ‘basura’ no puedes escribir aquí".

Elisa Beni alcanzó la notoriedad por su libro sobre el juicio del 11M, La soledad del juzgador, que escribió cuando estaba casada con el juez Gómez Bermúdez. Toda su carrera ha estado caracterizada por la defensa de las ideas de izquierda, llegando al extremo de cambiar el pasado para atacar al periodista Germán Yanke por ser de derechas cuando ya había fallecido y no podía defenderse. Sin embargo, debido seguramente a su labor como jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), también se ha desmarcado de la mayoría de los ataques de sus correligionarios a la Justicia española.