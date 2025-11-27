La Fiscalía investiga la agresión viral a una menor en La Palma tras identificar a las autoras

La Policía Nacional ha finalizado la investigación en torno a la agresión sufrida por una menor de edad en Santa Cruz de La Palma, cuyas imágenes circularon recientemente en redes sociales y fueron recogidas por diversos medios de comunicación. Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de octubre en las inmediaciones del Puerto Marítimo de la capital palmera.

La investigación se inició cuando agentes de la Policía Nacional recibieron un vídeo que mostraba cómo un grupo de adolescentes agredía verbal y físicamente a otra joven. Los investigadores realizaron las gestiones necesarias para identificar a todos los implicados en el suceso y, gracias a la colaboración de los centros educativos y al análisis del material gráfico, se logró la localización de las menores agresoras y se pudo esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

La Fiscalía de Menores investiga ya los informes

De forma paralela, la Policía ha solicitado distintos informes a los servicios educativos y a los Servicios Sociales con el objetivo de descartar la existencia de episodios previos o indicadores de riesgo. Una vez concluidas todas las diligencias, la totalidad de la información ha sido remitida a la Fiscalía de Menores.

Cabe resaltar que las familias de estas jóvenes han manifestado su deseo de que la situación se gestione en el ámbito educativo y familiar, debido a la relación preexistente entre las agresoras y la víctima.

Por otro lado, la Policía ha subrayado la importancia de una máxima protección de la identidad de las personas menores de edad implicadas en este tipo de sucesos, solicitando a la ciudadanía y a los medios la máxima responsabilidad social en la difusión de cualquier contenido que pueda vulnerar sus derechos.