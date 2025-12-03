El juez Moreno replica al PSOE: exige otra vez todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024, incluidos los de Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha contestado al PSOE que no procede aclaración de su providencia en la que exigía al partido liderado por Pedro Sánchez todos y cada uno de los pagos en metálico que los socialistas hayan hecho desde 2017 a 2024.

El magistrado que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Socialista pidió el pasado miércoles a la formación que le entregase el registro de los pagos en metálico referidos al citado período. Una providencia que los socialistas discutieron preguntando a la Audiencia Nacional si este exigía todos y cada uno de los pagos o se refería al de los investigados.

Una semana después de la providencia, el magistrado ha contestado a los socialistas que su exigencia era "suficientemente clara, sin que contenga algún concepto oscuro"; por lo que, según ha asegurado en un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, no cabe extender la duda, como, según desliza, ha hecho el partido de Sánchez.

Además, el magistrado hace referencia a la Fiscalía Anticorrupción, que añade que la información de los pagos en efectivo de los investigados ya fue facilitada; por lo que no tendría sentido volver a solicitar la misma información. De hecho, fue el Ministerio Público el que, después de analizar la información obtenida y las declaraciones realizadas en sede judicial, reconocía severas incógnitas que debían ser explicadas, por lo que pedía al magistrado esta misma providencia.

Por todo ello, reitera al partido que le haga llegar todos y cada uno de los pagos en metálico "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos". Esta providencia incluye así al presidente del Gobierno, que, si bien ya reconoció haber cobrado en efectivo del partido, dijo haberlo hecho de forma esporádica y no habitualmente.

El pasado miércoles, el magistrado daba un plazo de diez días para que los socialistas le hiciesen llegar esa información, la cual considera trascendente para el esclarecimiento de los hechos y para conocer si el PSOE se encuentra financiado ilegalmente, como ha declarado Aldama y los indicios que apoyan su versión.

Todo ello, "teniendo en cuenta que la información aportada por la unidad policial actuante en el informe policial de 08.10.2015 y que de la prueba testifical practicada en el Tribunal Supremo no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede para hacer frente con ellas a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios; que esta forma de pago no era infrecuente".

La Fiscalía Anticorrupción se preguntaba varias cuestiones de relevancia, no entendiendo, entre otras cuestiones, que el PSOE pagase a una empresa de seguridad para que esta llevase el dinero en efectivo desde el banco hasta la sede nacional de Ferraz para poder pagar los gastos por transferencia. Asimismo, cuestionaba que Koldo García, que ni siquiera tenía cargo orgánico en la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos, recaudase el dinero del entonces ministro y sus subordinados en el partido. Algo a lo que se une la falta de comprobantes por parte del partido para saber quién había pagado la factura que se presentaba y cómo lo había hecho.

