Koldo pide su libertad al Supremo: dice que no se puede fugar porque su caso "es muy mediático"

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha presentado un recurso contra su encarcelamiento argumentando que no existe un riesgo real de fuga por su "fuerte arraigo personal" y por la imposibilidad de fugarse estando enmarcado en un caso "muy mediático".

El Tribunal Supremo acordó la prisión previa para Koldo y Ábalos el pasado jueves 27 de noviembre por apreciar en ambos un "riesgo extremo" de fuga por los contactos que los exdirigentes socialistas mantienen en el extranjero y por la posibilidad de que estos sigan manejando grandes cantidades de dinero en efectivo que no hayan sido encontradas por el momento. Tanto el exministro socialista como su exasesor han mostrado su rechazo a esta prisión preventiva.

En este contexto, la defensa del exasesor ha presentado un recurso de apelación al que ha tenido acceso Libertad Digital en el que pide a la Sala de Apelación que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente revoque la prisión preventiva sin fianza. Así, le pide en el escrito que el tribunal estime una fianza para que Koldo pueda proceder al pago de la misma y que vuelva a tener las mismas medidas cautelares que tenía hasta su entrada en prisión: comparecencias quincenales, prohibición de salir del país y retirada de pasaporte.

Koldo justifica este recurso de apelación aseverando que su arraigo con España es demasiado alto debido a que tiene una hija de cinco años y una madre viuda de 86, "impedida y necesitada de cuidados básicos para poder desenvolverse en el día a día"; por lo que descartaría su fuga debido a la intención del detenido de mantener sus lazos personales y familiares. Además, hace referencia a la mediaticidad del caso, que no le permitiría fugarse con facilidad.

"Debido a que el ‘caso Koldo’ ha devenido en asunto muy mediático, es un hecho público y notorio, y no controvertido, que no existe riesgo de fuga", asegura el escrito; que, además, afirma que aquellos países con los que se ha vinculado a Koldo tienen, o bien tratados de extradición, o bien de colaboración con España. Estos, según la defensa, son: México, Venezuela, Colombia y Georgia.

Esta explicación trae a colación el caso del que fuera Director de la Guardia Civil, el dirigente socialista Luis Roldán; que se fugó de España durante el proceso de instrucción de un caso en el que se le acusaba de haberse enriquecido ilícitamente. La fuga se dio en 1994, cuando Roldán ya era una de las personas más famosas del país y su enriquecimiento ilícito con cuentas en Suiza protagonizaban las portadas de los diarios.

Por todo ello, la defensa estima que el riesgo de fuga de Koldo es "inexistente" y afirma que "la prisión provisional, en estas circunstancias, es insostenible por el principio de proporcionalidad".

Pide anular la causa

Asimismo, Koldo apela a que su enriquecimiento real es tres veces menor del que se apuntaba en un principio de la investigación y que este está "justificado" por sus ingresos como asesor ministerial. El docuemnto también pide que se anule el procedimiento judicial en el Supremo por "falta de fijación previa de competencia" del Alto Tribunal. Esto es, que su defensa piensa que se debe proceder a la nulidad de la causa por la división de la trama Koldo en varias piezas, una de ellas en la Audiencia Nacional y otra en el Supremo.