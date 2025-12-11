Sánchez sigue escondiéndose detrás de Israel: reunión con Abas en Moncloa y otra acusación de genocidio

Dos meses después del alto el fuego y el inicio del plan de paz, Pedro Sánchez retoma la acusación del supuesto genocidio cometido por Israel en Gaza.

El presidente del Gobierno español, que asistió a la firma de la paz en Sharm el-Sheij (Egipto) y se hizo la foto con Donald Trump y todos los líderes mundiales, parece que sigue queriendo liderar a nivel internacional la acusación de genocidio contra Israel para intentar quizás sacar rédito electoral de la guerra de Gaza, especialmente entre el electorado de izquierda y en un momento en el que los problemas internos se le acumulan, tantos los derivados de la corrupción como las acusaciones de acoso sexual de miembros de su partido, por lo que prefiere refugiarse en su agenda internacional.

En este contexto, volvió a utilizar el supuesto genocidio cometido por Israel durante la guerra de Gaza durante la comparecencia antes los medios tras recibir a Mahmud Abas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, este miércoles en la Moncloa.

Pedro Sánchez recibe a Mahmoud Abbas, presidente de Palestina: "A día de hoy, tras el alto el fuego, los palestinos en Gaza todavía sufren ataques (…) Necesitamos una paz de verdad. Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas" ▶️ https://t.co/wIMPtOs0Wj pic.twitter.com/quki4z7WOx — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 10, 2025

"A día de hoy, tras el alto el fuego, los palestinos en Gaza todavía sufren ataques, violencia, restricciones que violan sus derechos básicos, como es el derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, a la salud, a la libertad de movimientos (…) Necesitamos una paz de verdad (…) Por eso quiero ser muy claro. Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas, y deberán hacerlo tarde o temprano", señaló.

Una alusión a la violencia que sufren aún los palestinos en Gaza en la que no hubo una sola mención a los crímenes que comete Hamás en el territorio de la Franja no controlado por las Fuerzas de Defensa de Israel. En ningún momento, ni Sánchez ni Abas hicieron mención alguna a que tras el alto el fuego del 10 de octubre y la retirada de Israel a la línea amarilla, Hamás ha desencadenado una oleada de terror en el territorio de la Franja que ya no controlan las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel), con ejecuciones extrajudiciales de palestinos opositores a los terroristas que han ostentado el poder durante veinte años la Franja —clanes y milicias enfrentados a Hamás durante años— y contra colaboradores de Israel. De esta violencia contra los palestinos Pedro Sánchez prefiere no decir nada.

Además, el presidente del Gobierno publicó una fotografía en X en la que aparecía de la mano del presidente palestino, Mahmud Abás, en la que asegura que España "camina y caminará siempre de la mano de Palestina. Un país amigo. Un país hermano".

España camina y caminará siempre de la mano de Palestina. Un país amigo.

Un país hermano. pic.twitter.com/2smmh8CukZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 10, 2025

A este mensaje respondió el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, apelándole a no hablar "en nombre del futuro" cuando se refiere a la relación entre España y Palestina, y la solución a los dos Estados a la que se refirió en esa misma comparecencia ante los medios posterior. El jefe de la diplomacia israelí, al igual que otros miembros del Gobierno de Benjamín Netanyahu, han defendido en numerosas ocasiones que no permitirán la creación de un Estado palestino.