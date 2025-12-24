Azcón apuesta por una campaña sin ataques: "Alegría piensa que será de insultos por la situación del PSOE"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado una campaña electoral "de ilusión y propuestas", rechazando los "desprecios", aunque ha considerado que la secretaria general del PSOE Aragón y candidata socialista a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, Pilar Alegría, "piensa que será de insultos por la situación del PSOE". Así se ha expresado Azcón este miércoles, 24 de diciembre, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al Hogar de Mayores y Centro de Día Luis Aula de Zaragoza, junto a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.

"Debería ser una campaña de realidades y de verdad. Quiero hacer una campaña en la que contemos lo que ha ocurrido en Aragón y lo que queremos que ocurra en Aragón", ha manifestado el presidente del Ejecutivo autonómico.

Por el contrario, Alegría "piensa que va a ser una campaña de insultos por la situación en la que se encuentra el Partido Socialista. Les interesa que haya polarización, ruido y crispación", ha opinado Azcón.

"Alegría necesita movilizar a su electorado porque es muy difícil que hasta los socialistas confíen en un partido que está rodeado de corrupción, acosado por escándalos sexuales y que se ha caracterizado por mentir permanentemente y no defender a los aragoneses", ha expresado el presidente autonómico.

De forma que, a juicio de Azcón, Alegría "está retratándose" cuando "habla de que espera una campaña de insultos", sin embargo, "yo no tengo intención de insultar a nadie, tengo intención de hacer propuestas, de contar la verdad de lo que han sido los dos años de nuestro Gobierno, y de contar cuáles son las propuestas que deseamos para los próximos cuatro".

Por otro lado, Azcón ha afirmado que la tradición de la comunidad autónoma es que "los debates cara a cara se hagan en la televisión pública aragonesa", algo que ha considerado "lógico y normal" y ha recordado que así se ha hecho en todas las campañas electorales. De este modo ha respondido el presidente aragonés a la propuesta de RTVE de un "cara a cara" entre PP y PSOE, es decir, entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, con motivo de los comicios del 8 de febrero en Aragón.

Jorge Azcón ha recordado que fue él quien propuso un debate "cara a cara" con la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, "pero todavía no sé si Pilar Alegría va a querer aceptar la propuesta o no", en cualquier caso, ha adelantado que, en su caso, aceptará debates porque "siempre lo he hecho". Ha recordado que "se negó a tener debates cara a cara" antes de unas elecciones municipales en las que ambos concurrían a la Alcaldía de Zaragoza.

No obstante, ha insistido en que "primero se cierren los debates en la televisión pública aragonesa, porque es la de aquí, y luego hablemos de los debates en otros medios de comunicación", por lo tanto, ha priorizado que el "cara a cara" se celebre en Aragón TV para luego trasladarse a RTVE.

En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno de Aragón ha asegurado que "respetará" las leyes electorales en el discurso de fin de año, adelantando que será un mensaje "institucional para desear feliz año nuevo a todos los aragoneses".

El dirigente autonómico se ha referido así a la petición formulada este martes por el portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, a la Junta Electoral para que adoptase medidas cautelares urgentes por el discurso previsto de fin de año del presidente, ya que este año coincide por primera vez en la historia con la convocatoria electoral, argumentando que "sirve para hacer balance de lo realizado y para proceder a hacer los anuncios que estime oportuno para el siguiente año".

"Es evidente que el tradicional mensaje de todos los presidentes del gobierno de todas las comunidades autónomas es para desear feliz año y poder contar qué es lo que ha ocurrido en la comunidad autónoma", ha reconocido Azcón, agregando que, "como no puede ser de otra manera, estará marcado por las leyes electorales".