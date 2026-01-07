La marca de las gafas delata a Iglesias y Montero: vacaciones 'antiimperialistas' en la nieve

La coherencia no es algo que haya definido la trayectoria política de Pablo Iglesias e Irene Montero, que en cuanto pudieron se mudaron a uno de los barrios con mayor poder adquisitivo de la Comunidad de Madrid, Galapagar, en un casoplón de 600.000 euros con piscina y todo tipo de lujos. Lo mismo hicieron con la educación de sus hijos: entre la escuela pública que dicen defender y un buen colegio privado, escogieron lo segundo, justificándolo, igual que el casoplón, por cuestiones de seguridad y privacidad.

Por el camino, la utilización de recursos públicos, como el Falcon, para con la excusa de un viaje oficial, pegarse un viajecito de placer con su pandi de amigas a Nueva York. O disfrutar de vacaciones veraniegas en Menorca, mientras mantienen un discurso político turismofóbico: pasan en un abrir y cerrar de ojos de decir que "las Islas son de quien las habitan" a exhibir cómo disfruta de las mismas.

Y son solo unos ejemplos de lo difícil que le resulta a la pareja fundadora de Podemos mantener los principios que ellos mismos exigen a los demás.

¿Unas vacaciones en la nieve?

Ahora parece que la intervención de EEUU en Venezuela ha pillado a la pareja disfrutando de unas vacaciones en la nieve. Nada raro en época navideña, pero difícil de disimular por las marcas que el sol deja en la cara cuando se practica este deporte con buen tiempo.

Aún así, los esforzados revolucionarios no pierden la ocasión de enviar su mensaje de lucha contra el Imperio, pese a que esas marcas delatoras le quitan un poco de solemnidad al mismo, algo que han hecho notar los usuarios de X. Las marcas en Pablo Iglesias son más llamativas que en Irene Montero, bien porque se puso menos protección solar, bien porque Montero se maquilló mejor o porque Iglesias disfrutó más del deporte mientras Irene cuidaba de los niños. Incógnitas que no podemos resolver.

En su mensaje desde su refugio vacacional, el exlíder de Podemos dice "que hoy es un día triste, pero nosotros y nosotras somos militantes y hacemos periodismo. Y hoy es un día en el que los fascistas descorchan botellas de champán (con una imagen de María Corina Machado de fondo), nosotros y nosotras somos militantes y hacemos periodismo —repite en plan letanía—. Hoy es un día de rabia difícil de contener frente al imperialismo y frente a la hipocresía y frente a los que se llaman a sí mismo demócratas. Pero nosotros y nosotras somos militantes y hacemos periodismo. Nuestras armas no asesinan ni despedazan cuerpos. Pero estamos armados. Nos disteis un arma que se llama Canal Red y la vamos a empuñar", tras lo que anuncia la programación especial de su canal sobre el tema. Y termina con un "Viva la libertad, muerte al imperialismo. Nos vemos".

Pablo Iglesias estaba esquiando cuando capturaban a Maduro. Se nota por la marca de las gafas. Todos los que hemos esquiado alguna vez sabemos que es así.

El proletario, el representante de la clase obrera, 3 smi...

No le gusta que saquen sus vínculos financieros con el chavismo. pic.twitter.com/rzMj4eTxoM — Capitán General de los Tercios (@capTercio) January 5, 2026

En su mensaje, Irene Montero critica el posicionamiento del Gobierno de España y de la Comisión Europea en relación a la intervención en Venezuela por "moralmente insoportable y moralmente inaceptable", además de "imprudente" por ponernos en peligro, con comunicados en los que ni siquiera se alude al agresor, es decir, a los EEUU.

No os perdáis el jersey de Irene Montero. Y el fondo desde el que habla, que es el mismo desde el que hablaba Pablo Iglesias en su vídeo. SIGUEN EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ. pic.twitter.com/3TrNQsBLAR — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 5, 2026

En opinión de Montero, hay que oponerse frontalmente a un presidente, Donald Trump, que ha dado un golpe de Estado, para tomar el control de los recursos petrolíferos de Venezuela. "La humanidad no lo puede permitir".