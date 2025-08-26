"Las islas son de quien las habita": Irene Montero cargaba contra el turismo… y ahora exhibe sus vacaciones en Menorca

La eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha publicado unas fotos en redes sociales donde exhibe sus vacaciones como turista a la isla de Menorca con su grupo de amigas, en el que se encuentra también Ione Belarra, la líder de Podemos. Además, Montero publicaba hace unos días fotos de otro viaje a Francia con sus hijos y sin Pablo Iglesias, presumiblemente ocupado con la inauguración de la nueva Taberna Garibaldi.

La polémica está servida, pues, hace tan solo un año, en la campaña de las elecciones europeas, Montero repetía eslóganes como "las islas son de quien las habita" y que "el turismo masivo no le puede costar la vida a la gente". La hemeroteca ha hecho su trabajo y las críticas a Montero no han tardado en llegar.

"Muchísima gente de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, de Formentera, habéis salido a la calle para decir algo que es obvio, que las casas son para vivir, que el turismo masivo, no le puede costar la vida a la gente", denunciaba la exministra.

Además, Montero dijo que "no puede ser que haya miles de mujeres en estas islas que tiemblan cuando empieza la temporada turística porque saben que van a tener que tomar varias pastillas para el dolor de rodillas, de las articulaciones, de las manos, de la espalda, porque se pasan horas y horas entregando su salud a un turismo masivo que depreda y destruye el territorio y que destruye las vidas de las gentes de aquí".

"Condiciones inhumanas y miserables"

"Todas conocéis a gente que trabaja en la hostelería, en condiciones inhumanas y miserables -en las islas-. No hay porqué resignarse, la vida no es así, y si es así, tiene que dejar de ser así". La exministra de Igualdad parece haberse aplicado su propio discurso y, lejos de estar en esas condiciones, disfruta de sus vacaciones en Baleares, en lo más alto de la temporada alta turística.

El turismo masivo no le puede costar la vida a la gente. Las islas son de quien las habita, no de los especuladores. pic.twitter.com/gRAVrNQpxr — Irene Montero (@IreneMontero) May 28, 2024

La eurodiputada cerró su intervención en el mítin previo a las elecciones europeas diciendo que "hay que conseguir llegar a hacer políticas públicas que protejan el territorio, los derechos laborales y las vidas de la gente de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza. Las islas son de quien las habita, no para los buitres y los especuladores".

No es la primera vez

Esta exhibición del viaje a Menorca ha acarreado muchas críticas a la eurodiputada y a su compañera Ione Belarra. Sin embargo, no es la primera vez que exhibir sus viajes en redes sociales les acaba costando duras críticas a las diputadas o responsables de Podemos.

Hace tan solo unos meses, Isa Serra era cuestionada por llamar a combatir el "turismo depredador" en la UE mientras presumía de sus propios viajes. La eurodiputada realizó dos viajes "oficiales" en 2022 a Nueva York junto al equipo de Igualdad comandado por la ahora líder de Podemos en la Eurocámara, Irene Montero, y al que se sumó la por entonces Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Volaron a Estados Unidos para presumir de la gestión feminista que, a su juicio, estaba realizando el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, pero en las fotos publicadas por ellas mismas se aprecia cómo disfrutan de la ciudad de Nueva York como unos turistas más.