Izquierda Unida prohíbe a los funcionarios de Mieres "cantar o tararear" para garantizar la "seriedad"

El Ayuntamiento de Mieres (Asturias), gobernado por Izquierda Unida, ha remitido una insólita circular a sus empleados municipales. En esa circular, que los empleados recibieron el pasado 2 de enero, el concejal de Recursos Humanos, Francisco Javier García, ha comunicado una serie de normas de conducta que incluyen la prohibición expresa de "cantar o tararear", así como escuchar música o utilizar el móvil durante la jornada laboral.

La circular incide en que se busca "garantizar la excelencia en el servicio y mantener un entorno de trabajo profesional, saludable y respetuoso". Para ello se incide en que los dispositivos móviles deberán permanecer guardados y en modo de silencio y su uso se limitará únicamente a los tiempos de descanso establecidos.

Se establece además la prohibición de auriculares para asegurar la "atención plena" del trabajador y se añade que para "preservar un entorno profesional y evitar distracciones, se solicita a todo el personal abstenerse de cantar, tararear o realizar ruidos innecesarios durante toda la jornada laboral que puedan afectar la percepción de seriedad y calidad de nuestro servicio". El gobierno local advierte de que el incumplimiento de estas normas afecta a la imagen del Ayuntamiento y su incumplimiento será motivo de sanción disciplinaria.

El ayuntamiento se defiende

La respuesta no se ha hecho esperar. Desde el sindicato CSIF han mostrado su indignación ante lo que consideran un doble rasero. Denuncian que el Ejecutivo de IU prohíbe el uso de los móviles al tiempo que exige a los empleados facilitar su número de teléfono personal para recibir órdenes y notificaciones, invadiendo a menudo su tiempo de descanso.

Asimismo, los representantes de los trabajadores critican que se les obligue a instalar aplicaciones de la administración en sus dispositivos particulares. Califican de "inaudito" el veto a la música ambiental, recordando que en muchos centros de trabajo favorece la concentración y relajación.

Por su parte, el consistorio ha explicado que la circular no está dirigida a todo el personal sino solo a aquellos que trabajan atendiendo al público y que ha tomado esta decisión ante las quejas de los vecinos. Según el ayuntamiento "se han establecido unas recomendaciones que son de puro sentido común, como limitar el uso del móvil o la música porque no es normal que trabajadores que tienen que atender a los vecinos están más pendientes del móvil o con auriculares puestos para escuchar música que a las demandas o peticiones que les hacen los vecinos".