La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, Lidia María Paloma Montaño ha llamado a declarar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el marco de una investigación que cursa contra él por haber cometido un supuesto delito de falso testimonio en el Senado.

El exdirigente socialista ha comparecido en dos ocasiones en la comisión de investigación de la Cámara Alta. La primera de ellas se produjo en abril de 2024 y la versión que esgrimió en la comisión fue desmentida por sucesivos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación de la Trama Koldo. Por ello, la asociación Hazte Oír se querelló el pasado mes de junio contra él por haber incurrido en un supuesto delito de falso testimonio.

En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada ordena la declaración "en calidad de querellado" de Cerdán. La declaración será en los Juzgados de Plaza de Castilla el jueves 5 de febrero del presente año 2026 a las 11 horas.

Esa misma semana, el lunes 2 de febrero, Cerdán se encuentra citado para comparecer en calidad de testigo por el caso cloacas, en manos del magistrado de la Audiencia Provincial, Arturo Zamarriego. Esta declaración podría derivar en una nueva imputación para el que fuera secretario de Organización de los socialistas, ya que el magistrado ha recibido pruebas durante la investigación del caso de cómo fontanera del PSOE Leire Díez se presentaba a sus interlocutores como "la mano derecha" de Cerdán; por lo que sus actuaciones habrían sido ordenadas por él.

Respecto a la querella presentada por la asociación Hazte Oír, la Fiscalía se posicionó en contra de la misma mediante un escrito de impugnación en el que pedía que no se admitiese a trámite la querella. La Fiscalía entendía que el derecho a la no autoincriminación amparaba al exdirigente socialista, por encima del deber de decir la verdad.

"Parece evidente que el convocado ante una comisión de investigación no puede perder sus derechos fundamentales y especialmente el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable", exponía el Ministerio Público en el escrito de impugnación publicado por LD al respecto de la querella. Sin embargo, el magistrado admitió a trámite la querella y ordena ahora a declarar en calidad de querellado a Cerdán, que volvió a comparecer en la misma comisión el pasado 17 de diciembre de 2025.

Se enfrenta a un año de prisión

Cerdán se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses, según queda recogido en el artículo 502 del Código Penal. Según la querella, el exsupuesto líder de la trama Koldo habría "faltado sustancialmente a la verdad" porque, entre otras afirmaciones, dijo que no había contactado con Koldo García entre los años 2021 y 2023; algo que fue desmentido por el informe de la UCO que lo destapaba como el cabecilla de la trama –al menos en el cobro de mordidas por adjudicación de obra pública— mediante la publicación de mensajes entre ambos.

Este mismo informe revela que Cerdán, al contrario de lo que declaró en el Senado, sí tenía conocimiento de que Koldo habría ejercido como intermediario; sí le habría dado instrucciones para beneficiar a determinadas empresas; y sí habría tenido una relación empresarial directa con Koldo.

