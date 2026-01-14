Alegría comparte su "espanto" tras llamarla Abascal "mujer objeto"

A unos días de que arranque oficialmente la campaña en Aragón y con todos los candidatos volcados en la inminente cita electoral, unas palabras de Santiago Abascal en un acto de campaña han desatado una intensa reacción en el PSOE, que afronta estas elecciones con unos negros pronósticos.

En un mitin en Utebo, Abascal, que se centró en atacar a Pedro Sánchez, mencionó a la candidata socialista Pilar Alegría como ejemplo de lo que significa "el feminismo" para el presidente. "Consiste en poner a una señora como mujer objeto de candidata en Aragón. En eso consiste, con eso ya son feministas", dijo en un momento de su intervención cuando aludía al incremento de agresiones sexuales en nuestro país.

Alegría, que se enfrenta a una difícil cita electoral en un complicado momento para su partido, sólo dos meses después de la debacle extremeña, se ha aferrado a la mención para compartir con sus seguidores unas "reflexiones" ante estas "muestras del evidente machismo y misoginia" de Santiago Abascal. "Me ha tocado a mí, pero le toca a muchísimas mujeres, que sufren agresiones verbales, físicas", ha dicho Alegría, que también ha señalado que este "ataque personal" le lleva a una reflexión sobre "la degradación y deshumanización de la vida política".

Ojalá los machistas se queden solos. Mi respuesta a sus ataques. pic.twitter.com/YJXsCyCoNG — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 14, 2026

"Dentro del espanto", ha dicho Alegría al referirse al "fragmento" del momento del ataque, ha celebrado que "si Abascal quería provocar aplausos no lo ha conseguido". En la interpretación de la candidata, entre ese momento "un triste silencio se apodera del auditorio. Las caras son un poema". Según la socialista, esos rostros evidencian que "los votantes son más sensatos que él. Ojalá se queden solos los machistas y ojalá aprenda la lección de sus seguidores", dice.

Pedro Sánchez Sánchez también aprovecha la mención de Abascal para mandar un mensaje de "apoyo" a su exministra y agitar el miedo a Vox.

Todo mi apoyo a @Pilar_Alegria. Frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos.https://t.co/B5AO16zQ4C — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 14, 2026

El presidente pide "frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos".