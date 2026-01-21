El relato de una superviviente de Adamuz a los Reyes: "Escuché un 'boom' y fui a sujetarle la cabeza al niño"

Los Reyes visitaron la zona donde se produjo el accidente ferroviario en Adamuz en el que al menos 40 personas han fallecido y decenas han resultado heridas. Don Felipe y Doña Letizia llegaron al puesto de mando y posteriormente al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, que es el centro de apoyo para las víctimas y familiares. Además hicieron una parada en el Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), para interesarse por las personas que permanecen ingresadas a causa del accidente.

Durante su visita los heridos compartieron su vivencia sobre el suceso y mostraron sus lesiones. La Reina y el Rey trasladaron su apoyo y afecto a los niños y las familias. "Poquito a poco a recuperarse", dijo Felipe VI después de que los niños relatasen que tienen "la pierna inflamada sin fractura" o "unos puntos".

Los Reyes han trasladado su apoyo y afecto a los heridos en el terrible accidente ferroviario de Adamuz y a sus familias durante su visita al Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba). ➡️https://t.co/nxhoIm6ZNa pic.twitter.com/LYKntilwxH — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 20, 2026

Los Reyes Felipe y Letizia mantuvieron un encuentro con una de las pasajeras afectadas por el grave choque de trenes ocurrido en Adamuz, en el que ella relató los momentos de angustia vividos durante el siniestro. Según contó, viajaba con su hijo y su marido cuando el impacto se produjo tratando de explicar la situación mientras recordaba el instante del accidente. "Escuchar un ‘boom, boom, boom’, ahí sí que fui a echar la mano al niño y a sujetarle la cabeza", comparte.

La pasajera describió cómo se dio cuenta del golpe directo y de la magnitud del impacto: "Yo llevaba gafas… no sé dónde acabaron", explica al Rey sobre su golpe en el ojo. "Él sí que nos vio volar", "él sí se pudo proteger", explica sobre los presentes destacando la valentía de quienes la ayudaron a salir del vagón: "Él y otro señor estuvieron todo el tiempo en el vagón moviéndose, escuchando… y luego me ayudaron a salir. Yo salía andando por la ventanilla". "Cuando para (el vagón) está en alto, entonces para bajar y caer", los supervivientes necesitaron ayuda.

Durante la conversación con los Reyes, la pasajera también hizo referencia a su hija de 10 años, asegurando que, a pesar del accidente, se encontraba bien y sin dolor. El encuentro permitió a los monarcas conocer de primera mano la experiencia de los afectados y la magnitud del trabajo de rescate llevado a cabo en el lugar del siniestro.