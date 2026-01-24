Adif no informó a los maquinistas del carril roto de Adamuz pese a alertar de otros fallos en la zona

Adif había detectado y comunicado problemas graves en la red ferroviaria la misma semana en la que se produjo la tragedia de Adamuz (Córdoba), donde un accidente ferroviario ha dejado al menos 45 víctimas mortales. Y atención porque entre los avisos de aquellos días figuraba la rotura de un carril a apenas diez kilómetros del lugar del siniestro, en un tramo especialmente castigado por el deterioro de la infraestructura. Lo desvela el diario Vozpópuli. Según consta en un parte interno de 35 páginas, Adif informó a los maquinistas de su red de numerosas incidencias que obligaban a reducir la velocidad en distintos puntos del trazado ferroviario. El documento, remitido la semana del accidente, detallaba limitaciones de circulación vigentes entre el lunes 12 y el domingo 19 de enero, día en el que ocurrió el descarrilamiento en Adamuz.

La alerta de esa rotura de carril se acota entre los municipios cordobeses de Pedro Abad y El Carpio, concretamente entre los puntos kilométricos 408,35 y 409,30. Esta incidencia obligó a limitar la velocidad de los trenes de Media Distancia a 50 kilómetros por hora. Se trata, además, de un tramo reincidente, que ya había sufrido cortes temporales en diciembre de 2024 por problemas similares.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha señalado en un primer informe que la principal hipótesis del siniestro de Adamuz es la existencia previa de una rotura de unos 30 centímetros en la vía. Sin embargo, ese carril defectuoso no figuraba entre las incidencias comunicadas a los maquinistas, pese a que sí se alertó de otras tres roturas en distintos puntos de la red.

Además del tramo cercano a Adamuz, el parte recogía otras dos roturas de carril entre Brenes y la estación de Majarabique, en Sevilla, que obligaron a limitar la velocidad a 60 kilómetros por hora. En total, el documento contabiliza más de medio millar de incidencias relacionadas con el mal estado de las vías, defectos en aparatos de desvío, elementos metálicos y otros componentes de la infraestructura, además de restricciones motivadas por obras.

Pese a ello, responsables de Adif o el ministro de Transportes, Óscar Puente, han insistido en que no existe un problema de falta de inversión ni de mantenimiento. Nuestro compañero Rubén Folguera Agra señala las "trampas" del ministro en este asunto.

Sin embargo, el contenido del informe interno del gestor ferroviario dibuja un panorama preocupante y vuelve a poner en cuestión el estado real de la red ferroviaria española, especialmente tras una de las mayores tragedias del transporte ferroviario reciente.