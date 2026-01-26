El juez Piña denuncia que el escrito del PSOE que pide imputar a Cospedal es "injurioso" para el instructor y el fiscal

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha denunciado que el escrito del PSOE en el que solicita citar en calidad de investigada a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el marco del caso Villarejo es "injurioso" para el propio instructor y para el fiscal.

En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado desestima la práctica de dicha diligencia solicitada por el PSOE en el marco de la pieza 31 de este procedimiento, en el que se encuentra como principal investigado el comisario José Manuel Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción había emitido un informe contrario a la práctica de las diligencias instadas por el PSOE, que también había solicitado citar como investigados, además de a Cospedal, al empresario Ignacio López del Hierro y al representante legal del PP.

En su resolución, el instructor señala que el escrito presentado por la representación del PSOE "resulta contrario a la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta".

Para Piña, el derecho de acción que le corresponde al PSOE en virtud de su actuación como acusación popular no le permite realizar manifestaciones "que exceden del usus foris hasta alcanzar carácter injurioso en referencia a la actuación de este instructor y del Ministerio Fiscal a los que imputa "la ocultación de pruebas incriminatorias", pues como veremos, esta afirmación aparece desmentida en el propio curso de los autos".

En opinión del magistrado, la transcendencia pública de dichas acusaciones, con publicación en diferentes medios de comunicación, afecta "al honor de este instructor" y mengua la confianza de la ciudadanía en la justicia. "El examen de lo solicitado, la comprobación del conocimiento y disposición de las grabaciones por la acusación particular del PSOE, quien las utilizó en diversos recursos formulados, sólo pone de manifiesto la intencionalidad de deslegitimar a este instructor y al Ministerio Fiscal en la tramitación de este procedimiento, acusándole de hechos de enorme gravedad que no se corresponden con las actuaciones, trasladando a la opinión pública, de un modo perverso, un intento de protección de la Sra. Cospedal que no se desprende de lo actuado, como se evidencia en los fundamentos posteriores y como la propia Sala de lo Penal ha tenido ocasión de manifestar con anterioridad", subraya.

Los audios no son nuevos

En su auto, Piña repasa lo actuado hasta el momento en el marco de este procedimiento y señala que Los audios no son nuevos porque ya se encontraban en las actuaciones, además de que se obtuvieron en fuentes abiertas y "sin que la audición completa de los mismos aporte nuevos elementos relevantes".

El magistrado explica que los tres audios objeto de examen no constituyen elementos nuevos para motivar una instrucción independiente a la denominada <Operación Kitchen> (el operativo policial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel) y solicitar una acumulación posterior a ese procedimiento, que ya se encuentra en la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento.

Dos de esos audios, recuerda el magistrado, ya fueron examinados por el instructor y se rechazó por auto de 13 de septiembre de 2022 la reapertura de la causa para Cospedal, una decisión que fue refrendada por la Sala de lo Penal. El tercero de los audios, añade, carece de relevancia penal para la reapertura de la causa, al no contener elementos incriminatorios, sin perjuicio de la incidencia política que pueda tener.

