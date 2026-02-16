Évole, Santaolalla, Pablo Iglesias y García Montero piden "reformas legales" para "parar los pies a la extrema derecha"

Políticos, artistas y periodistas de izquierdas han lanzado un nuevo manifiesto alertando de la "extrema derecha trumpista" en el que denuncian señalamientos y acoso contra analistas de su órbita política en un momento en que la prensa libre está en el punto de mira del Gobierno de Pedro Sánchez y coincidiendo con la reciente polémica en torno a Sarah Santaolalla, una de las firmantes. En la nota, piden "reformas legales que permitan sancionar y negar toda financiación pública a las redes organizadas para esparcir desinformación y odio de forma intencionada con el propósito de estigmatizar o difamar a personas y colectivos vulnerables".

Los firmantes, entre los que se encuentran además los periodistas Jordi Évole, Ana Pardo de Vera y Maruja Torres; los políticos Pablo Iglesias, Carlos Sánchez Mato y Mónica Oltra; y el director del Instituto Cervantes Luis García Montero, afirman que "muchas voces públicas sienten miedo hoy en el Estado español" y "no podemos tolerarlo". Por ello, reclaman a los políticos e instituciones que "protejan el espacio público y con él a sus agentes democráticos". "La historia enseña que el fin último del autoritarismo es silenciar todo relato diferente al suyo. Y esa historia está de vuelta otra vez", señalan presentando a la opinión política de izquierdas como víctima de una campaña de "mentiras, insultos, machismo, homofobia, racismo, desinformación y violencia coordinada, en las redes sociales, los medios o las calles".

El comunicado no da nombres pero sí ejemplos de esa situación que denuncia, entre las que cita el señalamiento de una periodista y activista "contra la violencia machista" de un "partido neofascista", en probable alusión a Cristina Fallarás y Vox; las "mentiras" de un "diario de gran audiencia" sobre "el salario de una informadora de la televisión pública", en alusión a El Mundo y Silvia Intxaurrondo, la agresión de "tres neonazis" a un reportero, sobre un periodista de Diario Red, y la aparición del nombre de una periodista "en el centro de una diana dibujada junto a las tumbas vandalizadas de luchadoras antifascistas", en referencia a Sarah Santaolalla, entre otros ejemplos. "Tras las mentiras llegan las amenazas y el desgaste emocional que hace que nada merezca la pena".

"Son las voces atacadas de una democracia en riesgo", proclaman los firmantes, que utilizan esos casos para reclamar "más medios y formación especializada" para "la fiscalía, los jueces y las fuerzas de seguridad", a fin de "proteger con mayor eficacia a las víctimas de odio, amenazas y persecución". "Es urgente defender la democracia frente a ese imperio de la manipulación sufragado", dicen, "con los impuestos de todas y todos, cuyo objetivo es destruir la convivencia mediante mentiras e intimidación".

Tras avisar de que España puede acabar como Estados Unidos y su "violencia institucional de corte racista", llaman a los ciudadanos "a levantarse contra el monocultivo del miedo" y "parar los pies" a la extrema derecha.