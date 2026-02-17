Espectacular aumento salarial para los Mossos: cobrarán 4.000 euros más al año

La Generalidad catalana y los principales sindicatos policiales de la región han acordado una subida del sueldo de los agentes de la escala básica de 4.000 euros brutos al año. Además, trabajarán menos horas y tendrán más vacaciones según el pacto. En concreto, trabajarán 1.580 horas anuales, cien menos que en la actualidad. Los Mossos también han obtenido notables mejoras en materia de fines de semana y nocturnidad.

El Sindicato Autónomo de Policía (SAP), el Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME) y la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública (FEPOL) han calificado el acuerdo de "histórico". En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales afirman que "hoy vuelve a ser un día histórico para el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Después de que el 23 de noviembre de 2021, SAP-SME-FEPOL alcanzáramos el derecho de la jubilación anticipada para todas las personas miembros del CME, hoy se ha firmado el acuerdo de mayor incremento retributivo desde 1989".

Y es que además de los 4.000 euros más al año, se incrementan las compensaciones por horario nocturno con hasta 3.600 euros más al año para aquellos que trabajan un 30% de las noches y de 2.600 para los que trabajan entre el 20 y 30% de las noches. En el caso de quienes trabajan los fines de semana sin noches el aumento es de 825 euros.

Un agente de la escala básica de los mossos, que son los beneficiarios del incremento salarial, cobra entre 2.300 y 3.100 euros al mes, a los que hay que añadir retribuciones extras hasta un total de 30.000 euros anuales y más de treinta euros mensuales por trienio. Ahora serán 4.000 euros más por menos horas y más vacaciones, lo que mantiene a los Mossos d'Esquadra como la policía mejor pagada de España.

La consejería de Interior ha señalado en una nota en la que no entra en detalles que "el documento acordado impulsa mejoras de carácter retributivo, fundamentadas en criterios de equidad, e introduce cambios en el modelo horario mediante una adecuación de la jornada anual de trabajo que favorezca la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Esta adecuación se acompañará de un conjunto de medidas orientadas a incrementar la disponibilidad operativa de los efectivos y mejorar la efectividad en la consecución de los objetivos policiales".

Acuerdo sin presupuestos

La satisfacción de la Generalidad es máxima. Hasta el punto de que en su nota señala que "con esta firma se consolida un marco estable que contribuirá a reforzar el reconocimiento profesional, equilibrar las necesidades del servicio con las condiciones laborales de los profesionales y garantizar una prestación de seguridad pública alineada con los principios de eficacia, responsabilidad y calidad institucional".

El hecho de que la Generalidad carezca de presupuestos desde hace dos años no ha impedido a la consejería de Interior alcanzar el acuerdo con los representantes sindicales de los Mossos, que cuenta con 19.000 agentes, en su mayoría en la escala básica.