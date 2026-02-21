La Abogacía destaca que la querella contra el DAO por agresión sexual "tiene solidez más que suficiente"

Varios expertos jurídicos consultados por Libertad Digital destacan la "solidez" de la querella que una agente de la Policía Nacional ha interpuesto contra el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por un supuesto delito de agresión sexual.

Esta semana se ha conocido el contenido, el relato y algunos de los archivos adjuntos en torno a la querella que interpuso la agente contra el DAO, que se ha visto obligado a dimitir de sus funciones. También ha sido apartado el número dos de González, el comisario Óscar San Juan, por su presunta vinculación a los hechos y participación en las coacciones que se habrían vertido sobre la víctima posteriormente a la presunta agresión sexual.

Según ha explicado un abogado penal a este diario tras valorar la querella, el escrito consta de solidez "si se adjunta lo que se dice que se adjunta". "Evidentemente hay un sustrato indiciario suficiente para poder abrir unas diligencias penales", ha ahondado antes de recalcar que posteriormente será el juez instructor el que valore la validez de los argumentos esgrimidos por el querellado, la denunciante y el testigo, sobre el que también se observan numerosas dudas.

"Es sorprendente que se contemple al número dos del DAO, que participó, según la querella, en la comida anterior a los hechos y en las coacciones posteriores, como testigo y no como imputado", asegura. En este sentido, no descarta que, durante el procedimiento judicial, el comisario Óscar San Juan acabe siendo imputado por la comisión de un posible delito de coacciones.

Cabe recordar que el escrito explica que "la víctima recibió cinco llamadas del teléfono personal de D. Óscar San Juan González, Comisario de la Policía Nacional y asesor directo del DAO, las cuales no respondió". Posteriormente, el comisario habría mantenido una conversación telefónica con la víctima y le propuso que "elija a qué destino/puesto de trabajo" quisiera ir, con el objetivo de comprar su silencio. "Se adjuntará audio completo de la conversación como prueba documental fundamental cuando el juzgado determine el momento del cotejo", se explica antes de acusarlo de intentar "tapar" los hechos.

Otras fuentes jurídicas han confirmado estas sospechas y han argumentado que la intención de la querellante podría ser que el magistrado instructor, una vez tomada declaración de San Juan como testigo –sin poder mentir—, proceda a su imputación si entendiese que su declaración carece de consistencia.

Al respecto de los hechos que se le acusan al DAO, recalcan que "de ser cierto, podría llegar a juicio oral si se aporta todo lo que se dice que se aporta". Todos los expertos jurídicos consultados han destacado que el hecho de que la querellante y el querellado hubiesen mantenido relaciones anteriormente complica la situación, pero que "si hay esos audios, esos mensajes, están esos registros de llamadas, partes de lesiones y demás documentación, lo más seguro es que siga el proceso judicial". "Tiene solidez más que suficiente para decretar la apertura de un procedimiento", sentencian.

Por su parte, fuentes fiscales han valorado a Libertad Digital que, al tratarse de dos personas que han tenido relaciones previas, es importante que "se verifique si las declaraciones son convincentes y que no hay motivos espurios" en la denuncia. Es decir, que no existe una motivación ilícita por parte de la víctima para dañar al DAO.

Lo que debe explicar la víctima

Sin embargo, aclaran que, "si la víctima explica ciertas cosas" con argumentos que contextualicen adecuadamente su comportamiento, tendría "bastante solidez". Así, la víctima tendría que explicar ante el juez instructor por qué se decidió a grabar la situación en la que se produjo la supuesta violación y, si el motivo es que se podía esperar que sufriese una agresión sexual, por qué accedió a entrar en la vivienda.

"Si todo ello se argumenta con suficiente solidez y se aporta el material que se dice tener, lo más probable es que el caso llegue a juicio oral", ha concluido otra fuente jurídica distinta tras valorar la información anterior.