Compañeros del DAO González: "Se pervirtió tras acercarse al comisario de Zapatero"

José Ángel González, el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la policía denunciado por la presunta violación de una agente subordinada "no es ningún novato ni un policía sin experiencia", señalan compañeros que conocen bien al comisario destituido por el Gobierno tras estallar el escándalo. Era un policía "con una carrera más que notable pero que entró en contacto con quien no debía", señalan varios policías que han trabajado codo con codo con el DAO apartado de su cargo por la querella por agresión sexual.

Varias de esas fuentes coinciden un factor: "Se pervirtió tras acercarse al comisario Segundo Martínez". Segundo Martínez es el comisario amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. Varios compañeros de José Ángel González narran que su cercanía a "Martínez supuso su acercamiento al poder". Pero no al poder sin más, sino "a la sensación de estar por encima de todo. Y eso suele acabar mal. Especialmente en la Policía", añaden.

Un policía experimentado

José Ángel González ingresó en la Policía Nacional en el año 1984. No era una persona sin formación: también contó con formación en la Academia General Militar. Y no tardó en ser designado para cargos relevantes con uno u otro Gobierno. Jefe superior de Policía en Melilla (2014); jefe superior de Policía en Aragón (2017); más tarde comisario provincial en Valladolid e, incluso jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la fuerza antidisturbios de la Policía Nacional.

Pero su explosión, evidentemente, llegó cuando fue nombrado DAO el 6 de octubre de 2018, la posición más alta de los uniformados dentro de la estructura técnica y operativa del cuerpo, por debajo sólo del Director General, que es un cargo totalmente político.

"Nos llamó la atención aquel nombramiento de Fernando Grande-Marlaska, no nombra a nadie que no sea afín a determinados postulados políticos". Pero, claro, es que ya estaba en medio Segundo Martínez…", señalan antiguos compañeros de González.

Relación de alterne

El comisario, ya jubilado, Segundo Martínez es un hombre de la más absoluta confianza del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez medio en aquella designación porque ya se había ganado al destituido DAO. Martínez, de hecho, intervino para frenar las posibles consecuencias internas de un incidente protagonizado hace años por el ahora ex director adjunto operativo (DAO) José Ángel González Jiménez en un local de alterne de Valladolid, tal y como ha publicado The Objective. ¿Por qué lo hizo? Pues porque ya era su hombre.

El citado altercado tuvo lugar durante la etapa en la que ambos coincidieron en Castilla y León, antes de que González alcanzara la cúpula operativa de la Policía Nacional. Las fuentes indican que, de haber seguido los cauces disciplinarios, el incidente podría haber afectado a la trayectoria del entonces comisario, pero Martínez medió para evitar sanciones y consolidó desde entonces una relación de confianza con González.

Segundo Martínez ocupó la jefatura superior de la Policía en Castilla y León entre 2002 y 2003, y posteriormente fue jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa durante los dos mandatos de Zapatero, blindando su influencia y poder en la estructura de Interior. Por su parte, González desarrolló gran parte de su carrera en Castilla y León, ocupando cargos como comisario provincial de Valladolid y, en 2018, director adjunto operativo, convirtiéndose en el número dos del cuerpo policial bajo el mandato del ministro Fernando Grande-Marlaska.