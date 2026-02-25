El PP cubre con un niqab a Yolanda Díaz, Colau, María Jesús Montero, Belarra y Nogueras

El PP de Barcelona insiste en reclamar la prohibición del niqab y el burka en los espacios públicos. Tras presentar una campaña en la que cubría varias estatuas de mujeres con una tela negra, vuelve a recurrir a la inteligencia artificial para exhibir a Yolanda Díaz (Sumar), Ada Colau (Comunes), M.Jesús Montero (PSOE), Ione Belarra (Podemos) y Miriam Nogueras (Junts) ataviadas con un niqab, una "cárcel de tela" que sólo permite que se les vean los ojos.

Un texto bajo la imagen de las cinco políticas apunta: "Ellas votaron en contra de prohibir el burka y el niqab. ¿Sabes por qué?". La respuesta es "Porque ellas no tienen que llevarlo", según reza el pie de foto de otra estampa con las aludidas "luciendo" un niqab.

La intención de Daniel Sirera, el presidente del grupo municipal del PP de Barcelona (impulsor de la campaña) es llevar la cuestión al pleno del Ayuntamiento de la capital de Cataluña. Sirera pedirá la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos, "tanto para garantizar la seguridad de todos, como para defender la igualdad y la dignidad de las mujeres".

La propuesta de Sirera es que el Ayuntamiento "inste al Congreso de los Diputados a impulsar la tramitación de una ley que regule y prohíba las prendas, accesorios o elementos que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos, garantizando así la correcta identificación y protegiendo la dignidad y la libertad de las mujeres, como ya hacen ocho gobiernos europeos".

"No podemos mirar hacia otro lado ante una realidad que atenta contra los valores básicos de una sociedad libre e igualitaria. No podemos seguir permitiendo que haya mujeres en nuestra ciudad que salgan a la calle detrás de una cárcel de tela por el simple hecho de ser mujeres", ha afirmado el dirigente popular, uno de los autores de la ponencia política en el último congreso del PP nacional.

"No es un debate religioso"

"Este no es un debate religioso, es un debate de derechos fundamentales, de libertad, de igualdad y de seguridad", apunta Sirera, quien confía en que los grupos de PSC, Junts, BComú y ERC, que hace una semana votaron en contra de la prohibición del burka y el niqab en el Congreso de los Diputados rectifiquen y lancen un mensaje muy claro a las mujeres y hombres de la ciudad de Barcelona: "Aquí, en Barcelona, se respeta a las mujeres. Las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres y por lo tanto cualquier cultura o tradición que haga que las mujeres tengan menos derechos que los hombres no es bienvenida en nuestra ciudad".

Sirera ha presentado la campaña en plena calle, en la plaza San Miguel de Barcelona, donde además de un anexo del edificio municipal hay una oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento. En el vídeo se puede comprobar como entre los que esperan su turno en la calle hay una persona con burka.