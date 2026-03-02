Alerta por las nuevas pulseras antimaltrato de Igualdad: sin cobertura en las zonas rurales

La asociación granadina La Volaera ha denunciado que el nuevo sistema de pulseras de geolocalización para víctimas de violencia machista que prepara el Ministerio de Igualdad podría dejar desprotegidas a las mujeres que viven en ámbitos rurales o de montaña sin cobertura móvil suficiente.

El colectivo, que ya formalizó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por los fallos detectados en el actual sistema de seguimiento telemático, ha alertado ahora de "deficiencias técnicas" en el pliego de condiciones para la nueva licitación del servicio.

En un comunicado, La Volaera asegura haber realizado un "exhaustivo estudio" de la licitación pública para contratar el servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y sexual. Los resultados, según la asociación, son "preocupantes".

Su presidenta, María Martín Romero, ha sido especialmente dura con el departamento que dirige Ana Redondo. "Hemos detectado insuficiencias que podrían afectar a la salud e integridad de sus usuarias. Es intolerable e indignante la tortura institucional y la dejadez con que este Ministerio vuelve a tratar a las mujeres y sus criaturas cuando estas se encuentran en peligro por sus maltratadores", ha afirmado.

Sin cobertura en zonas rurales

Según detalla la asociación, el texto de la licitación no exige dispositivos con cobertura satelital, lo que —a su juicio— supone un riesgo evidente para las mujeres que residen en zonas rurales, áreas de montaña o municipios con mala cobertura móvil.

La Volaera advierte de que, en estos entornos, la ausencia de señal puede impedir el correcto funcionamiento de las pulseras de control, tanto las que portan las víctimas como las asignadas a los agresores, comprometiendo la eficacia de las órdenes de alejamiento.

Además, el colectivo denuncia una "incongruencia normativa" al contemplar modelos antiguos de dispositivos, así como una falta de actualización tecnológica acorde con los estándares actuales en sistemas de geolocalización y telecomunicaciones.

"Negligencia grave" en la transición del sistema

El análisis realizado por la asociación también apunta a lo que consideran una "negligencia grave" en la planificación de la transición entre el sistema actual y el nuevo contrato, lo que podría generar fallos durante el cambio de proveedor.

A ello se suma, según su comunicado, una "contradicción en la gestión de potestades públicas" y una posible vulneración del principio de igualdad de trato, al no definirse con claridad los requisitos técnicos mínimos que garanticen la misma protección para todas las usuarias, con independencia de su lugar de residencia.

La Volaera ya presentó el pasado mes de febrero una denuncia ante la AEPD tras desarrollar un trabajo de campo en el que solicitó la colaboración de mujeres de todo el país afectadas por las deficiencias del sistema de geolocalización. A raíz de ese estudio, el colectivo recopiló testimonios sobre fallos de cobertura, retrasos en las alertas y errores en la localización.

La asociación reclama ahora una revisión urgente del pliego de condiciones para evitar que el nuevo contrato reproduzca —o incluso agrave— los problemas detectados, y exige que se incorporen tecnologías con cobertura satelital que garanticen la protección efectiva de las mujeres también en el medio rural.