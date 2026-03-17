Admiten al Gobierno de Aragón como acusación en el caso Forestalia

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ha admitido a trámite la personación del Gobierno de Aragón en la causa abierta por las presuntas irregularidades cometidas en los proyectos de energía eólica y fotovoltaica promovidos por la empresa Forestalia durante la etapa del anterior Ejecutivo socialista. Esta decisión judicial permite a la actual Administración regional formar parte activa del proceso para esclarecer los hechos acontecidos en los últimos años.

La resolución, que ya ha sido notificada y remitida a los servicios jurídicos de la Administración autonómica, supone un respaldo legal a la estrategia de transparencia impulsada por el actual gabinete. Desde el Ejecutivo han asegurado que este dictamen judicial representa "un paso más" en su propósito firme de "defender los intereses de todos los aragoneses", tal y como había avanzado la semana pasada la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero.

Durante su última comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta autonómica subrayó la importancia de esta medida. Según explicó, la personación ya ratificada formalmente "permitirá asumir la condición de acusación particular y ejercer las acciones que sean precisas para defender a nuestra Comunidad".

De este modo, el Gobierno regional actuará con diligencia para depurar cualquier tipo de responsabilidad. A partir de este momento, los representantes legales de la Comunidad Autónoma podrán disponer de toda la documentación que se va a evaluar en las investigaciones y, sobre todo, conocer de primera mano el estado de las pesquisas.