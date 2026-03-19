RTVE aparta a Isabel Durán de 'Directo al grano' por su investigación sobre miDNI y las urnas

RTVE ha decidido apartar a la periodista Isabel Durán de su participación en la tertulia de Directo al grano, el programa que cada tarde presentan Marta Flich y Gonzalo Miró en La 1. La decisión llega en plena controversia por la investigación que Durán publicó en El Debate sobre el uso de las aplicaciones oficiales miDNI y miDGT en los procesos de identificación electoral.

La propia periodista hizo pública la decisión este jueves a través de su cuenta en la red social X y mediante un artículo en el citado medio. "RTVE me aparta tras publicar la investigación sobre la grieta en la identificación digital en las urnas", escribió. Durán defiende que su trabajo "no es un bulo" y sostiene que se trata de "una información verificada".

RTVE me aparta tras publicar la investigación sobre la grieta en la identificación digital en las urnas. No es un bulo.

Es una información verificada y publicada en @eldebate_com Abro hilo👇https://t.co/Uh8HGIF6gy — Isabel Durán (@IsabelDuran_) March 19, 2026

El origen de la polémica está en un reportaje en el que la periodista analizaba el funcionamiento de las aplicaciones que permiten mostrar el DNI o el carné de conducir desde el teléfono móvil. Según la investigación publicada en El Debate, en determinados procedimientos oficiales —como una identificación ante la Policía— el sistema exige validar la identidad en tiempo real mediante un código QR. Sin ese paso, sostiene el reportaje, lo que aparece en la pantalla del dispositivo no equivale a una identidad verificada.

La investigación sobre la identificación digital

La investigación señalaba además que el Ministerio del Interior solicitó a la Junta Electoral Central eliminar esa autentificación en el caso de la identificación de votantes mediante estas aplicaciones en las mesas electorales. Según el artículo, el control de verificación que sí se exige en otros contextos oficiales no se aplicaría en el momento de identificarse ante las urnas.

La controversia se intensificó cuando Durán difundió un vídeo sobre esa supuesta grieta de seguridad apenas dos días antes de las elecciones autonómicas en Castilla y León. En ese contenido sostenía que sería posible adulterar identidades en plataformas como miDNI o miDGT y que, además, "nadie comprueba si esas identidades son veraces o no porque el ministerio de Marlaska pidió a la Junta Electoral Central que eliminara esa autentificación para identificarse ante las urnas".

El vídeo se difundió con rapidez después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo compartiera en redes sociales. A partir de ese momento, varios miembros del Gobierno reaccionaron públicamente. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificaron la información de "bulo".

La respuesta del Gobierno y de RTVE

La respuesta también llegó desde la televisión pública. RTVE cuestionó esa tesis en una información emitida por la cadena y, de forma expresa, en el programa Mañaneros 360, donde el periodista Javier Ruiz rechazó el planteamiento de Durán. En ese espacio se recordó que el sistema electoral español incluye controles adicionales: para votar es imprescindible figurar en el censo electoral y las mesas comprueban además que cada elector solo pueda ejercer su derecho una vez.

El presidente de RTVE, José Pablo López, participó también en la controversia al difundir en redes sociales una de las informaciones emitidas por la corporación sobre este asunto.

Pocos días después se conoció la decisión de apartar a Durán de la tertulia de Directo al grano. La periodista interpreta la medida como una consecuencia directa de la polémica generada tras la publicación de su investigación. En el artículo que ha publicado en El Debate, denunció que "la televisión pública, financiada con dinero de todos los españoles, una vez más, se pone al servicio de la manipulación y desinformación gubernamental" y concluyó con un mensaje: "No nos callarán".