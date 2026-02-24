José Pablo López deja perplejo al Senado: "Yo no miento. En TVE no hay sesgo ideológico"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha comparecido este martes en el Senado para dar explicaciones sobre la gestión de la Corporación y, de manera destacada, sobre el rumbo del Benidorm Fest. Durante su intervención ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario, López ha tratado de presentar como un éxito un cambio de modelo que se ha traducido en una pérdida de audiencia y de impacto mediático.

En respuesta a una pregunta del diputado de Sumar Francisco Sierra, el presidente ha defendido la nueva etapa del festival asegurando que "ha sido un año complicado. Es la primera vez que se celebra sin asociarse a la preselección. Ha supuesto un salto cualitativo, no es una mejora puntual, es la consolidación de un modelo".

Un festival desligado de Eurovisión

Según López, el Benidorm Fest ha dejado de ser una plataforma orientada a Eurovisión y se ha convertido en "un gran evento musical propio con identidad y con capacidad real de generar industria". Una valoración que contrasta con la percepción de buena parte del público, que ha visto cómo el certamen perdía interés tras romper su vínculo con el festival europeo, uno de los principales reclamos de ediciones anteriores.

Pese al descenso de audiencia, el presidente de RTVE ha sacado pecho del planteamiento artístico y ha insistido en que "hemos conseguido que convivan artistas consolidados con emergentes. En España no existe un espacio con estas características y visibilidad pública". También ha asegurado que el nivel escenográfico "compite con grandes eventos europeos e incluso con el mismo Eurovisión" y ha restado importancia a los datos de seguimiento al afirmar que "no ha habido ningún drama". En ese contexto, ha subrayado que el premio vinculado a Miami "nos aporta una visión exterior muy importante".

El debate sobre los países en conflicto

Más allá del Benidorm Fest, López ha aprovechado su comparecencia para pronunciarse sobre el debate en torno a Eurovisión y la participación de países inmersos en conflictos armados, en clara alusión a Israel. "Deberíamos abrir un debate de una vez por todas para reformar los estatutos y que no puedan participar los países en conflicto", ha afirmado, alineándose con las posiciones que abogan por politizar el certamen musical.

La neutralidad informativa de RTVE

El presidente de la Corporación también ha respondido a las críticas sobre el tratamiento informativo en la televisión pública y ha negado de forma tajante cualquier sesgo ideológico. "Yo no miento. En televisión española no hay sesgo ideológico", ha asegurado. En ese contexto, ha denunciado que "un alto cargo del PP me ha dicho que la dirección nacional no le permite venir a RTVE a hacer una entrevista. Nos han vetado".

López ha defendido la gestión actual de RTVE y ha sostenido que la Corporación "vale hoy más que hace dos años no solo por su cuota de pantalla sino por su influencia social", pese a las críticas recurrentes sobre la pérdida de pluralidad en los informativos.

El choque con el Consejo de Informativos

Por último, el presidente ha vuelto a referirse al informe de 144 páginas elaborado por el Consejo de Informativos que alertaba del "sesgo ideológico" en programas como Malas Lenguas o Mañaneros. López ha reiterado su rechazo a ese diagnóstico y ha defendido el informe posterior del Consejo de Administración de RTVE, en el que se exigía una rectificación.

"Son un órgano que nos ayudan a mejorar y por eso es importante que los informes sean rigurosos más allá de defender una posición", ha afirmado, insistiendo en que "la independencia no significa que un órgano tenga la última palabra". Además, ha recalcado que "lo único que hemos hecho es un informe público y transparente" y ha concluido que "nadie puede sentirse atacado cuando se pide rigor".