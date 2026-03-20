Una asociación solicita reabrir la segunda causa contra Errejón por agresión sexual

La Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada ha presentado un recurso de reforma que recurre la negativa a su personación en la segunda causa contra el expolítico Íñigo Errejón por otra presunta agresión sexual. Así, intenta reabrir la causa.

La titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer Número 12, Carolina García Duriff, archivó la causa contra Errejón por no ratificarse la víctima en la denuncia. El hecho de no ratificarse se dio debido al miedo de la denunciante a ser revelada su identidad; por lo que, al no haber aceptada ninguna otra acusación, el caso fue archivado.

Ahora, la citada asociación recurre la decisión de la juez en la que le negaba la posibilidad de personarse como acusación popular contra el exportavoz de Sumar en el Congreso. Este hecho permitiría que la causa se reabriera, ya que Errejón podría llegar a juicio oral tan solo con la acusación popular.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la organización representada por el abogado Jorge Piedrafita asegura que la argumentación de la magistrada –que daba por archivado el caso— es "insuficiente para una decisión que restringe la intervención procesal de quien figura expresamente como denunciado y ostenta, por ello, un interés directo y legítimo en comparecer formalmente en autos".

"La resolución incurre en un error lógico-jurídico al convertir el archivo en una causa automática de denegación de personación, como si el cierre (provisional o definitivo) equivaliera sin más a la extinción del interés legítimo del denunciado", argumenta el escrito con el objetivo de que la juez decida reabrir la causa.

Por ello, pide que se acuerde "la revocación de la resolución recurrida, admitir la personación de todas las partes en el procedimiento con independencia del sobreseimiento provisional que pueda acordarse tras las obligadas diligencias mínimas de investigación que deben realizarse ad limite en todo delito público, con los fundamentos legales y jurisprudenciales que resultan de aplicación".

Por su parte, la primera causa en la que se encuentra siendo investigado Errejón sigue a la espera de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso de reforma que interpuso la defensa de Errejón. Este impugnaba la apertura de juicio oral decretada por el juez y pedía el archivo de la causa. Corresponde a la Audiencia Provincial enviarlo a juicio o archivar la causa en la que se encuentra imputado por haber cometido un supuesto delito de abuso sexual contra la actriz Elisa Mouliáa.

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