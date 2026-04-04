La interpretación del Himno Nacional en Cataluña comienza a ser una tradición en las procesiones religiosas. Antaño, la Marcha Real sólo se podía escuchar en los desfiles de los veteranos de la Legión que acompañaban la procesión que organizaba el padre Custodio Ballester en Hospitalet de Llobregat. Pero la inquina de la entonces alcaldesa Nuria Marín, ahora delegada de la Generalidad en la capital de España, y una errónea lectura del obispado acabaron con la participación de los veteranos de la Legión, con la procesión y con el cura Ballester fuera de la parroquia. Sucedió en 2017.

Nueve años después, la Marcha Real vuelve a formar parte de la banda sonora de la Semana Santa en Cataluña. En concreto, el Himno Nacional sonó tres veces este Viernes Santo en Mataró, interpretado por una agrupación musical vinculada a las cofradías en las procesiones de Nuestra Señora de la Esperanza, el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.

De momento no ha habido reacciones oficiales de los políticos independentistas, aunque las imágenes difundidas por la televisión local de Mataró ya han provocado una enorme polvareda en la red social X.

🎶 L’himne d’Espanya sona tres vegades a la Processó General. 📍 La Banda Municipal de Barcelona ha interpretat la tonada a la sortida dels passos de Nuestra Señora de la Esperanza, el Sant Sepulcre i Nuestra Señora de la Soledad. 🔗https://t.co/aH1CGmcCiX pic.twitter.com/NyF3nPB4dj — tvmataró (@tvmataro) April 3, 2026

No pocos usuarios comentan con ironía que es un "escándalo" que suene el himno de España en España, pero otros lamentan la supuesta politización de las procesiones y que se pueda interpretar el Himno Nacional en la región.

El año pasado también hubo esa polémica a causa de que el Himno Nacional sonó en una procesión de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Badalona, que sacó a la Virgen para recibir la medalla de oro de la ciudad entregada por el alcalde, el popular Xavier García Albiol. La cofradía, del alejado barrio de Llefiá, salió de una parroquia del centro cuyos rectores acudieron raudos a pedir perdón por las quejas de algunos feligreses de orientación catalanista por el hecho de que sonara el himno de España.

En una nota hecha pública se explicaba que "la voluntad de la parroquia de Santa María es la de ser un lugar de acogida y de puertas abiertas de todos los cristianos de la ciudad de Badalona, que es la Iglesia madre de la que nacieron las trece parroquias de la ciudad".