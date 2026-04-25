El PP tacha de "estafa" la reforma de Sánchez para blindar el aborto: "Es una cortina de humo"

El Partido Popular ha elevado el tono contra el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para blindar el aborto en la Constitución. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado la iniciativa de "estafa" y ha denunciado que se trata de una maniobra de distracción política, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de "mentir" con su proyecto de reforma constitucional para blindar el aborto porque, según ha recalcado, ya "está garantizado" poder hacerlo.

"El derecho ya está garantizado"

Muñoz ha sido contundente al señalar que la modificación constitucional es innecesaria desde el punto de vista jurídico. "El derecho al aborto está blindado por una ley orgánica. Y por lo tanto, no hacía falta introducirlo en la Constitución, mucho menos en una parte de la Constitución que no habla de derechos fundamentales. Por lo tanto, es una estafa", ha declarado la portavoz..

Para los populares, el Gobierno está faltando a la verdad al presentar esta reforma como una ampliación de libertades básicas. Según Muñoz, el Ejecutivo "está mintiendo a la gente, diciéndoles que van a garantizar que sea un derecho fundamental", cuando en realidad la propuesta —que pretende modificar el artículo 43— no se encuadra en la sección de derechos fundamentales.

Además, ha insistido en que la norma vigente ya es plenamente operativa: "No hay ninguna mujer en este país que quiera abortar bajo unas condiciones que vienen establecidas en la ley y no pueda hacerlo".

Una "cortina de humo" ante la corrupción

Desde la sede de Génova consideran que el momento elegido para impulsar este debate no es casual. El PP sostiene que el aborto apenas aparece en las preocupaciones de los ciudadanos según el CIS y que, por tanto, "no es un problema de las mujeres de este país".

En palabras de Muñoz, la reforma es "una cortina de humo más con la que intentan tapar toda la corrupción que tienen". El PP subraya que Sánchez busca "distraer la atención" de los casos que acechan a su Gobierno y a su entorno familiar mediante la reapertura de debates ideológicos.

Sin los votos del PP no habrá reforma

El próximo jueves, el Pleno del Congreso debatirá las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. Los populares ya han advertido que, al tratarse de una reforma constitucional, su apoyo es "imprescindible" para alcanzar la mayoría cualificada necesaria.

Sobre este punto, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ya mandó un mensaje claro al jefe del Ejecutivo en octubre pasado ante la imposibilidad de sacar adelante el cambio sin el principal partido de la oposición: "Que se olvide".

La postura de Feijóo: Natalidad y plazos

Aunque el PP evitó profundizar en este debate en su último Congreso Nacional de 2025 para evitar fricciones internas, la postura oficial de Feijóo sigue siendo la de respetar el modelo de plazos avalado por el Tribunal Constitucional.

El líder del PP ha reiterado en diversas ocasiones que, si bien el aborto no es un "derecho fundamental", se debe garantizar que cualquier mujer que opte por interrumpir su embarazo "pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes". Para Feijóo, el foco debe desplazarse hacia políticas de "natalidad, conciliación y futuro" para evitar que la falta de recursos económicos sea un impedimento para la maternidad.