Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, el caso Mascarillas y la Kitchen.

Tercer intento de magnicidio contra Trump

El presidente de los EEUU ha sobrevivido al tercer intento de asesinato en menos de dos años. El primero fue en julio de 2024, en un mitin en Pensilvania, cuando enfilaba su carrera de regreso a la Casa Blanca. El tirador llegó a dar en el blanco, aunque afortunadamente la bala solo rozó su oreja derecha. La segunda vez, otro lobo solitario burló los controles de Mar-a-Lago. Ocurrió en febrero de este mismo año y fue capturado por los servicios de inteligencia antes de que pudiese atentar contra Trump. Y el tercero, este fin de semana en un hotel de Washington, una ciudad supuestamente blindada por la presencia del Presidente, la Primera Dama y buena parte del Gobierno en la cena de Corresponsales.

Allí estaba David Alandete, el corresponsal de ABC en la capital de EEUU y da muestras de esos fallos de seguridad. Desvela que "pudo acercarse en la alfombra roja a los secretarios de Estado, Rubio, y de la Guerra, Hegseth, sin haber pasado por dispositivo de seguridad alguno. Antes de entrar al recinto hubo que cruzar unos arcos detectores de metales, sin más. No se comprobó la lista, el nombre ni el carné de identidad. Bastaba con enseñar un tarjetón que podía haber sido fotocopiado". Más allá de estos fallos, hay medios que alimentan la teoría de la conspiración.

Es el caso de El País que publica un artículo de Jimina Sabadú que titula "Magnicidio pop" en el que sostiene que "si a Donald Trump quisieran matarle, ya le habrían matado" y añade "sabe que no le matarán. Su país creó el magnicidio como obra pop, como materia para la fabulación. MAGA ya tuvo su mártir (Charlie Kirk), y no añadirá uno más. El magnicidio es a plena luz del día, con público, con una mano ejecutora clara y unas motivaciones oscuras. El magnicidio pop necesita estar a la vista de todos, como los buenos trucos de magia". Las imágenes del tiroteo aparecen recogidos en las portadas de todos los diarios españoles este lunes.

Por su parte, La Razón titula "Trump sobrevive al tercer atentado en dos años". "Trump evita su tercer atentado en una clima de violencia política", dice ABC. El País habla de "Atentado fallido contra Trump", titulares, todos muy diferentes al que ha elegido El Mundo: "Objetivo Trump por "traidor y criminal" que parece justificar el atentado por mucho que sean las palabras que dejó escritas el atacante en un manifiesto enviado a sus allegados poco antes de los hechos. Llama también la atención el modo en el que se refiere a este individuo: "brillante profesor" y publican una entrevista a Juan Tovar, experto en política exterior de EEUU, que asegura que "Trump fue muy hábil explotando políticamente el atentado en Pensilvania y éste también va a intentar usarlo en su beneficio" aunque, añade, "tendrá menos peso en las elecciones de medio mandato que la inflación o la guerra de Irán".

El País, en su editorial, dice que el atentado "merece una repulsa tajante" pero añade sus típicos matices. Dos clásicos: la libertad de portar armas y "la desinhibición del discurso público, que ha echado gasolina a la convivencia y tiene efectos devastadores para las democracias". Siempre hay un pero.

Juicio del caso Kitchen

Hoy están citados en la Audiencia Nacional Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría que en la época de la Operación Kitchen era la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. De ella dependía el CNI. Okdiario ha publicado hoy unos audios de Francisco Martínez, el ex Secretario de Estado de Seguridad en los que confiesa que "en la Operación Kitchen hubo mucha iniciativa de Rajoy".

El juicio de las mascarillas encara la recta final

El miércoles comparecerán los tres acusados –José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama– y podría haber sorpresas. Si la semana pasada, Miguel Ángel Pérez contaba en LD que el comisionista estaba preparando una "declaración demoledora", hoy revela que "el ex asesor de Ábalos está sopesando los pros y contras de tirar de la manta contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez", contar los "favores personales" que le hizo y, además, posee numerosa información contra Santos Cerdán.

Koldo García dispuesto a señalar a Pedro Sánchez y Santos Cerdán 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/odxvuUoE1v — esRadio (@esRadio) April 27, 2026

La decisión aún no está tomada, podría desvelar todos estos asuntos esta semana o guardar la información para negociar en el futuro, ya que está investigado también en la pieza sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. Cuenta su entorno que Koldo tiene ganas de "vengarse" y que su testimonio podría apuntalar, entre otras cuestiones, la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales o de financiación ilegal del PSOE". A mediados de semana sabremos cuál es su decisión. Antes, hoy mismo, podremos escuchara al teniente coronel Antonio Balas para defender a la UCO de los ataques de Ábalos y Koldo que van a intentar –según Vozpopuli– invalidar las pruebas que los investigadores plasmaron en sus informes.

Coincidiendo con esta declaración, y antes de que lo haga su padre, hoy concede una entrevista a El País Víctor Ábalos, el hijo del ex ministro en la que dice que su padre está emocionalmente fuerte. Le preguntan sobre la estrategia defensiva asegura que "está preparada para cualquier escenario" y que, dependiendo de lo que cuenten Koldo y Aldama, "se decidirá". Y desvela, y esto es interesante, que él es custodio del móvil de su padre en el que a día de hoy sigue recibiendo mensajes "de fuerza, de apoyo" de mucha gente: "muchos mensajes interesantes".

Los ecos de las pruebas del pucherazo

The Objective ha publicado los videos que demuestran el pucherazo de Sánchez y los suyos en el Comité Federal del PSOE para seguir al frente del partido. Este fin de semana Federico Jiménez Losantos ha publicado un extenso artículo en LD –tienen hoy una versión más corta en El Mundo– en el que dice que "a Sánchez habrá que rebautizarle Puchérez. Después de ver, gracias a una filtración dizque cerdanesca (Ketty Garat sabrá) su fallido pucherazo para seguir mandando en el PSOE, no podemos archivar en la memoria, a un año de las generales, que estamos ante un pucherero electoral. Si fue capaz de poner una o dos urnas con cien votos a su nombre en uno de esos congresuelos del PSOE que dan vergüenza ajena, de qué no será capaz para seguir en la Moncloa, controlando la parte esencial de la judicatura ya a sus órdenes —Constitucional, Fiscalía General, Tribunal de Cuentas— y con una docena de juicios a su nombre, el de su familia, su partido y sus gobiernos".

Federico está convencido de que "sólo sabe jugar sucio, y que le gusta hacerlo". Ahora, a un año de las próximas generales está cambiando el censo electoral -como hizo la ETA en el País Vasco- y para ello está haciendo uso de un término "creado por la mafia de las ONG: el de migrantes". Como filólogo, explica que "al llamar migrantes a los inmigrantes, se quita legitimidad a la tierra a la que llegan, en este caso a España, que sería legítimo ocupar. Y también a ellos, porque se les niega su origen, dignidad y condición legal. Vamos, como siempre han hecho los tratantes de esclavos: carne sin identidad. Hay que insistir: aquí lo único migrante es, debería ser, el gobierno de Puchérez".

Andalucía, a las puertas de la campaña

El Debate publica una encuesta que afianza la posibilidad de que Juanma Moreno revalide la mayoría absoluta gracias al trasvase de votantes de Vox en el último mes. Montero sube algo pero aún así obtendría para el PSOE peores resultados que Espadas. Y es interesante la pieza de Juanma Romero en El Independiente en el que subraya que, el PSOE hace equilibrios con la "prioridad nacional" de PP y Vox en la campaña andaluza: Sánchez lo usa para cargar contra la derecha pero Montero se centra en la erosión de la sanidad y los demás servicios públicos que, inevitablemente, se van a ver perjudicados por la regularización masiva.