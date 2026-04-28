Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el juicio por el caso Mascarillas, el caso Kitchen y el primer aniversario del apagón.

La UCO señala a Ábalos

El juicio por el caso Mascarillas encara su semana final con testimonios muy reveladores. Las defensas de Ábalos y Koldo pretendían desacreditar a la UCO, sembrando dudas sobre las pruebas aportadas por los investigadores para restarles validez asegurando que estas podrían haber sido manipuladas. Sin embargo, los agentes han defendido sus informes subrayando que es "imposible" manipular o alterar los dispositivos incautados. Que la cadena de custodia, la que falló en Adamuz, se ha respetado. El teniente coronel Balas, al frente de la investigación, se está convirtiendo en una especie de héroe nacional o "bestia negra de la corrupción del Gobierno y del PSOE", según La Razón.

Recuerda Leyre Iglesias en su crónica de El Mundo su declaración en el juicio contra Álvaro García Ortiz, cómo irritó a la fiscal y cómo "despertó las iras de los hinchas del acusado que alborotaban desde el público". Rememora también Leyre que "Balas, al que la fontanera socialista Leire Díaz quería profesionalmente muerto ("Necesito a Balas, ¿vale? Así de claro. Necesito a Balas"), sea de las pocas cosas que a Pedro Sánchez no le han salido bien". Su testimonio fue muy esclarecedor y desquició a los acusados. Dijo Balas que la trama tenía acceso directo al presidente Pedro Sánchez.

En LD señalan lo siguiente: "Se accede incluso al presidente para que dé el visto bueno y Ábalos se lo dice a Koldo con un pantallazo; lo consiguen, el acceso a altas instancias es total", dijo refiriéndose a la visita de Delcy Rodríguez a Barajas. El editorial de esta casa pone el foco precisamente en la figura de Pedro Sánchez ya que "fue su cercanía con él lo que les permitió gestionar con éxito operaciones de decenas de millones de euros, que no podrían haber fructificado de ninguna otra manera". Aunque, con el tiempo, la relación Sánchez-Ábalos se rompió.

De hecho, The Objective desvela hoy que el presidente mintió sobre las razones de la caída de Ábalos, que le confesó a Santos Cerdán dos meses antes de destituir al ministro que llevaba meses sin hablar con él, que estaba cabreadísimo: "José nos ha traicionado", se quejaba. El Mundo señala en portada que, en vísperas de su declaración en el Tribunal Supremo, "la UCO desmonta al exministro" y destaca en los sumarios que "los investigadores describen en el TS su rol central en la trama corrupta: 'Sin él no habrían hecho casi nada' y que 'es el miembro cualificado de la organización, por eso cobra y le dan lo que le dan'".

El País por su parte titula a cuatro columnas: "La UCO sitúa a Ábalos y Aldama en la cúspide de la trama" y explica que los agentes aseguran que "el empresario tenía a sueldo al exministro y a su asesor Koldo García" y que "juntos formaron una organización criminal". Explican la distinción que estableció entre "el jefe real" —Aldama, que tenía a sueldo a los otros dos acusados— y "el jefe instrumental" —Ábalos, al que usan para penetrar en el núcleo de poder.

Los exdirigentes del PP 'desmemoriados' en la AN

Mientras en el Tribunal Supremo se juzga al PSOE, en la Audiencia Nacional se juzga la Operación Kitchen del PP. Ayer declararon Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. Toda una exvicepresidenta del Gobierno y un ex secretario general del PP citados como testigos y, sin embargo, hoy sus nombres solo aparecen en la portada de El País y La Razón.

Los dos periódicos destacan que los testigos siguieron a pies juntillas el guion asegurando "no tener constancia" de la operación. Ninguno escatimó elogios hacia los dos principales acusados, el exministro de Interior y su secretario de Estado, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. También testificó ayer Willy Bárcenas, el hijo del extesorero del PP, y dijo que su padre le habló "de grabaciones en el despacho de Rajoy".

Pujol directamente ni aparece

No aparece en ninguna portada la decisión del juez de Prada —el inolvidable autor de la morcilla sobre la Gürtel— de exonerar al patriarca del clan Pujol por sus problemas cognitivos. Tiene 95 años, Anticorrupción pedía nueve de cárcel. Se libra. Dice ABC en su editorial que "la inaceptable duración de este proceso, iniciado en 2012 contra uno de los hijos de Pujol y, catorce años después, aún sin sentencia de primera instancia, guarda relación con el fracaso anticipado de este juicio".

En la misma línea, David Jiménez Torres cuestiona en su columna de El Mundo "la incomprensible demora" en la celebración de este juicio cuya instrucción finalizó en el año 2020 y denuncia, de paso, que llega en un momento en el que "ya ha habido una notable rehabilitación de la figura" del expresidente de la Generalidad "mediante un discurso que sostiene que los graves indicios de corrupción institucional no deberían opacar sus presuntos logros políticos". Una imagen buenista, simplista e irreal a la que no sólo ha contribuido el separatismo sino también el PSC y Salvador Illa, que ayer escribió en redes sociales este mensaje: "Celebro que la justicia haya actuado con sensatez y sentido de la humanidad".

Exonerado el padre, el juicio se centrará en sus hijos. Ayer comenzó a declarar el primogénito. Jordi Pujol Ferrusola negó que los pagos recibidos fuesen una tapadera para camuflar el pago de las comisiones de empresas a la Generalidad a cambio de adjudicaciones de obra pública. Explicó que sus ingresos procedían de sus negocios por el mundo, con empresas de sectores tan diversos como las fotovoltaicas y admitió que funcionaba empleando "información privilegiada".

Primer aniversario del apagón

Hoy se cumple un año del apagón que nos dejó a oscuras y seguimos sin saber exactamente qué pasó y nadie ha asumido responsabilidades. Según Vozpópuli, "de los audios del apagón se conoce sólo la punta del iceberg (…) hay 8.000 comunicaciones censuradas por Red Eléctrica de España" a las que sólo ha accedido el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Aseguran que "una parte de ese material es extremadamente sensible, ya que puede incriminar directamente al Gobierno por su actuación en el fatídico 28 de abril y en los días previos al apagón".

De fondo, además del silencio, la firme y generalizada sospecha de que el Gobierno buscaba, como dice Ignacio Camacho en ABC, "un logro publicitario: el de un día completo de energías limpias, un récord de progresismo climático". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes las dimisiones del presidente del Gobierno, la ministra Sara Aagesen, la de su predecesora, Teresa Ribera y de Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica. Ninguno tiene la más mínima intención de renunciar a sus puestos pero en el caso de Corredor, además, hay que soportar que saque pecho de su gestión.

Hoy aparece en la portada de ABC, en una imagen capturada del publirreportaje difundido por la empresa coincidiendo con el aniversario del apagón. "Corredor se autoexculpa, justifica su gestión y carga de nuevo contra las eléctricas". Grabado como si fuese un documental, el vídeo dura 22 minutos. No hay testimonios de expertos independientes ni argumentos técnicos. Nadie es capaz hoy de descartar que se pueda repetir lo que vivimos hace un año. El Gobierno sigue apostando por las energías renovables, cerrando nucleares —El País recoge que la central de Lemoiz, que nunca llegó a funcionar, se transformará en una piscifactoría— y el apagón no es la única consecuencia tal y como demuestra el titular que acompaña al principal en el diario de Vocento: "La Justicia embarga el Instituto Cervantes en los Países Bajos". El Tribunal de La Haya autoriza que la sede, propiedad de España, pase a un fondo japonés por el impago de las renovables.