Acoso de Marruecos a Ceuta y Melilla: aumentan un 300% las llegadas de inmigrantes ilegales desde el país vecino

Más de 2.000 inmigrantes han cruzado ilegalmente este año a Ceuta y Melilla por vía terrestre desde Marruecos, suponiendo un 300% más que en el mismo periodo de 2025. Así se desprende del informe publicado este lunes por el Ministerio del Interior sobre la inmigración irregular analizado por Libertad Digital.

Según estos datos del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, casi 8.000 inmigrantes han llegado de forma irregular a España hasta el 30 de abril de este año. El informe detalla que en lo que va de año por vía marítima han llegado a España 5.759 inmigrantes en 212 embarcaciones diferentes.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.164 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades españolas por vía terrestre, un 300% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a Ceuta han llegado 2.101 inmigrantes, 1.612 más que el año pasado, mientras que a Melilla lo hicieron 63, once más que el año pasado a estas alturas.

Libertad Digital ha informado de que el régimen de Mohamed VI utiliza la inmigración como arma de presión y chantaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La injerencia de Marruecos en España es cada vez mayor. Una de las armas de presión más utilizadas por el rey Mohamed VI contra el Ejecutivo español es la inmigración, junto al intento de tomar las ciudades que Rabat considera "ocupadas" como son Ceuta y Melilla. Todo ello en un contexto de creciente tensión entre ambos países, en el que también se enmarca el caso Pegasus, por el que el móvil del presidente fue infectado con el software espía en 2021, con sospechas que apuntan a Marruecos.

Los métodos utilizados por el país vecino son claros: elevar su influencia político-religiosa mediante proyectos como macrocentros islámicos y al mismo tiempo poner en jaque las fronteras que separan ambas naciones facilitando la llegada de miles de inmigrantes para que crucen de forma ilegal a España como pasó en junio de 2022 en la valla de Melilla donde intentaron colarse 2.000 inmigrantes o incluso liberando presos. En este sentido, hay que recordar que el rey de Marruecos ha liberado en menos de un año a más de 20.000 presos, incluidos terroristas y algunos sentenciados a muerte.

Canarias, menos asediada

Entrando en otros territorios españoles que sufren la inmigración, las Islas Canarias, este año están experimentando una mejora, ya que han entrado este año al archipiélago 2.276 inmigrantes, un 78,5% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (10.562). Han entrado 27 embarcaciones, 140 menos que hasta mayo del año pasado.

Respecto a Baleares, han entrado 1.536 inmigrantes ilegales, 251 más que el año pasado, lo que supone un aumento del 19,5%, y han llegado a bordo de 78 embarcaciones, 15 más que el año pasado.