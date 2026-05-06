El sector más ortodoxo de ERC exige a Junqueras que purgue a Rufián por su agenda personal

La maniobra de Gabriel Rufián de promover una alianza de partidos de izquierda de toda España puede tener consecuencias dentro de ERC. Rufián está cada vez más aislado en su formación política y cuestionado por amplios sectores de la formación, que aprecian en sus declaraciones, intervenciones y comparecencias con Irene Montero, de Podemos, una traición y un sesgo claramente "españolista" que contrasta con los postulados tradicionales de la formación.

El presidente del partido, Oriol Junqueras, ha desautorizado en un par de ocasiones a Rufián, pero no ha hecho de la indisciplina de su antiguo protegido político un casus belli. Aboga porque el tiempo vuelva a poner las cosas en su sitio. Rechaza de plano el frente de izquierdas de Rufián, pero se resiste a tomar medidas.

Tampoco considera necesario amonestar ahora a Rufián, cuestionado también por las duras acusaciones contra el grupo parlamentario de Junts a cuenta del caído decreto de prórroga de los alquileres. Una de las diputadas de Junts interpelada por Rufián, Marta Madrenas (que además de alcaldesa de Gerona fue dirigente del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria de la ciudad) sufrió amenazas por la calle por parte de un individuo que dijo haberla reconocido por TikTok tras el señalamiento de Rufián. Ese incidente, que recrudeció la crisis entre Junts y ERC, fue utilizado como munición por los enemigos políticos de Rufián en la formación republicana, que son muchos y variados. De hecho, Rufián sólo cuenta con el apoyo del veterano Joan Tardà.

El malestar interno con Rufián ya ha cobrado cuerpo en forma de denuncia a la Comisión de Garantías de ERC por parte del llamado Colectivo 1 de Octubre, el sector más ortodoxo, contrario a los acuerdos con los socialistas tanto en el plano nacional como en el autonómico y favorable a recuperar los planes golpistas para reiniciar el Procés.

Hem presentat una denúncia davant de la Comissió de Garanties d'@Esquerra_ERC contra Gabriel Rufian per deslleialtat al partit: pic.twitter.com/P7255qhICH — Col.lectiu 1 Octubre - #RecuperemERC (@1doctubre2) May 6, 2026

Guardianes de las esencias

Este grupo ha emitido un comunicado en el que señala que "las actuaciones políticas recientes de Rufián se alejan de manera evidente de los posicionamientos oficiales del partido y no responden a decisiones adoptadas por los órganos competentes". Además, creen que no se trata de acciones puntuales de Rufián, sino que forman parte de una "estrategia propia orientada a impulsar un espacio político de orden estatal al margen del proyecto de ERC".

Fieles guardianes de las esencias independentistas, los miembros de este colectivo señalan que el proyecto de Rufián supone una "alteración sustancial" del proyecto político de ERC y que su comportamiento "podría vulnerar gravemente los estatutos y el código ético del partido". También opinan que Rufián genera "confusión entre la militancia". Por eso piden que se le abra un expediente y que mientras se resuelve el caso Rufián sea apartado de sus funciones de portavoz del grupo parlamentario de ERC en el Congreso. Nada podría ser más del agrado de sus compañeros de bancada, la mayoría de los cuales no se hablan con Rufián.