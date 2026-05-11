Aldama guarda un "arsenal" de pruebas incriminatorias contra Armengol

El empresario Víctor de Aldama guarda un "arsenal" de pruebas incriminatorias contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol en el marco de la trama Koldo.

El abogado de Aldama, José Antonio Choclán, ya adelantó en su informe final durante el juicio de la trama Koldo celebrado en el Tribunal Supremo la suerte que podía correr Armengol: "Se decía que se había injuriado a Torres, Armengol, Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García. La suerte de Koldo y Ábalos ya se conoce en esta causa. La de Santos Cerdán también se conoce y, próximamente en la causa especial, se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol".

Fuentes del entorno de Aldama consultadas por Libertad Digital afirman que "el empresario atesora un arsenal de pruebas incriminatorias contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Información que sólo él dispone y que nadie más posee".

"Aldama tiene el objetivo de seguir el camino de colaboración con la justicia que emprendió en noviembre de 2024. De hecho, el próximo jueves está citado en la Audiencia Nacional para declarar sobre la venta de material sanitario a las Islas Baleares cuando Armengol era presidenta de las Islas", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el futuro de la colaboración de el empresario estará ligado a la sentencia que dicte el Tribunal Supremo sobre la primera pieza de la trama Koldo. Los magistrados deben decidir si aplican una atenuante cualificada para rebajar su pena un grado o una atenuante muy cualificada para rebajar dos grados. Con rebajar un grado sería suficiente para evitar su ingreso en prisión y por tanto, que continúe su colaboración para esclarecer todos los hechos relacionados con la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE. El Supremo debe hacer un esfuerzo y reconocer su esfuerzo".

Tal y como avanzó este diario, el posible ingreso en prisión del empresario Víctor de Aldama tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama Koldo dinamitaría la investigación de hasta 5 causas judiciales en curso que salpican a Pedro Sánchez, su Gobierno, su familia y su partido. Si finalmente el empresario ingresa en prisión, se dinamitaría la investigación de hasta 5 causas judiciales en curso en las que la colaboración del empresario es imprescindible para el esclarecimiento de los hechos. Aldama ha colaborado en la investigación de la trama Koldo que se está juzgando en el Supremo, pero su testimonio también ha sido clave para la investigación del caso Mascarillas que lleva a cabo el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

El juez Moreno también investiga otros dos casos en los que Aldama es fundamental. Por un lado, la pieza sobre el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública en la que está imputado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y en la que el empresario aportó documentos manuscritos de Koldo García sobre el amaño de obras. Por otro lado, Moreno también investiga la presunta financiación ilegal del PSOE en la que Aldama aportó los cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana Pdvsa por valor de 250 millones de dólares con los que se habría financiado a esta formación política y a la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez".

A esta lista de causas judiciales habría que sumar la trama de los hidrocarburos que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Por último, el caso Begoña Gómez también se podría ver salpicado, ya que Aldama desveló en el Supremo una operación de la esposa de Pedro Sánchez para hacer negocios con un edificio de la Sepi a través del IE —Instituto de Empresa—.

El informe de la UCO: 65 mensajes con la trama

El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre los contratos de material sanitario en Baleares durante la pandemia de COVID-19 cuando Francina Armengol era presidenta de las Islas muestra que se adjudicaron contratos por unos 3,7 millones de euros a empresas como Soluciones de Gestión, vinculadas a la trama corrupta.

Los investigadores han conseguido acreditar hasta 65 mensajes documentados entre Armengol y Koldo García entre 2020 y siguientes, relacionados con mascarillas, test PCR y gestiones con el Ministerio de Transportes. Armengol contactó varias veces a Koldo para llegar hasta el entonces ministro José Luis Ábalos. La UCO destaca que Armengol facilitó el acceso de la trama a Baleares, pero las decisiones se tomaron a través de técnicos del Servicio de Salud.

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