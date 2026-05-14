"Calentón general" en Coalición Canaria con Sánchez

Tras algunos intentos desde Moncloa de que las aguas volvieran a su cauce entre nuevos ataques de Ángel Víctor Torres, que llegó a llamar conspiranoico a Fernando Clavijo, dirigentes de peso de Coalición Canaria (CC) han expresado su "indignación" por los insultos recibidos en la gestión de la crisis del Hondius. Afirman, en declaraciones recogidas por Efe, que mientras el presidente canario fue "elegante" y "no hizo sangre" en asuntos incómodos para Ángel Víctor Torres, como las mascarillas, el caso Koldo o 'Tito Berni', el Gobierno se ha ensañado con él en este asunto.

"Hay calentón. Esa es la palabra. No vamos a negarlo. Y general", ha manifestado a Efe una persona con implicación directa en la dirección de CC, partido que tiene previsto valorar la continuidad de sus acuerdos políticos con el PSOE, pero prefiere hacerlo "en frío".

La decisión de si el Gobierno podrá seguir contando en el Congreso con el voto de la diputada Cristina Valido estará sobre la mesa el 23 de mayo, cuando se reúna el Consejo Político Nacional de CC.

En el partido prefieren no precipitar una decisión en la Ejecutiva de esta semana. Sus dirigentes creen que es mejor verlo con más distancia en el Consejo Político Nacional, su máximo órgano entre Congresos, y en una reunión ordinaria, que ya estaba programada.

Sin embargo, no es una reunión más: es el Consejo Político en el que Coalición Canaria activa formalmente su maquinaria electoral a un año vista de las elecciones autonómicas, municipales e insulares de mayo de 2027 y abre el proceso para designar a su candidato.

El propio Clavijo ha tenido ocasión de expresar cuál es el nivel de su enfado con lo ocurrido en dos intervenciones parlamentarias consecutivas: este martes en la sesión de control al gobierno, para responder a preguntas de los diputados, y este miércoles, en una comparecencia ante el pleno solicitada por él mismo para este asunto.

El martes, acusó al ministro Ángel Víctor Torres -su antecesor en la Presidencia de Canarias- de haberle ocultado información sobre la presencia de una pasajero a bordo del crucero Hondius que ya había dado positivo en un test cuando llegó a Tenerife. El Gobierno lo niega, pero Clavijo advierte: "Es una afrenta que jamás olvidaré".

Este miércoles, añadió otro reproche: el Gobierno de Canarias se sintió ninguneado, orillado, por el despliegue de ministros en el muelle de Granadilla de Abona (Mónica García, Fernando Grande Marlaska y Torres). "No puede llegar alguien a Canarias a decir que no tenemos ni idea, apartarnos, hurtarnos y escondernos la información y encima decir que ahora lo firmas tú", dijo.

El presidente canario también ha reconocido públicamente que le molesta que hayan reducido "a un meme" las razones que le llevaban a oponerse a que el crucero fuera trasladado a Canarias y las condiciones que planteó cuando ya se tomó la decisión: El meme de las 'ratas nadadoras', derivado de unas declaraciones suyas sobre el riesgo de que algún roedor portador del virus llegara al muelle.

En su comparecencia de este miércoles, varios diputados socialistas acudieron al pleno vestidos con camisetas de Mickey Mouse, otro gesto que no ha gustado en CC.

Entre los nacionalistas canarios prefieren no comparar ese gesto con el tuit de los socialistas vascos sobre Aitor Esteban que puso contra las cuerdas las relaciones entre el PSOE y PNV. "Es una niñería. Les retrata a ellos", dicen, pero admiten que ha escocido. "Fernando Clavijo ha sido muy elegante con el PSOE en cuestiones en las que otros le pedían que hiciera sangre", añade otro dirigente.

Esas otras cuestiones son, por ejemplo, tres casos de presunta corrupción que algunos consideraban que podrían haberse utilizado como munición política contra Torres, secretario general del PSOE canario, que presumiblemente se verá las caras de nuevo en las urnas con Fernando Clavijo en las elecciones canarias de mayo de 2027.

Las fuentes recalcan que Clavijo y su equipo directivo tienen mucho que ver con que CC no apoyara la solicitud de que Torres compareciera por segunda vez en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de mascarillas y material sanitario por parte de su Gobierno durante la pandemia de covid.

También, añaden, en que no se hiciera sangre con la presunta corrupción y las conductas escandalosas de diputados y cargos públicos socialistas que afloraron en los casos Mediador y Koldo. "Por eso nadie entiende esto. Nosotros hicimos un esfuerzo de contención. Incluso se llamó a algunas personas para que borraran ciertos tuits que creíamos hirientes", añaden.

En cambio, apuntan, miembros del Gobierno, como el ministro Óscar Puente, le han dirigido a Clavijo publicaciones en X como esta: "Antes de hacer el ridículo, más si cabe, le recomendaría al Señor Clavijo que se leyese el apartado 2 del art 299 de la Ley de Puertos del Estado. No hace falta ni que consulte a ChatGpt para interpretarlo".

Se ha hecho un retrato de los que no se borran. He conocido a muchos Canarios en mi vida y he visitado muchas veces esas islas, y lo que me ha quedado claro tras este episodio es que Clavijo no representa en nada la calidad humana del pueblo Canario. Es justo lo contrario. https://t.co/duLAOfHjA6 — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 12, 2026

Y no entienden que la ministra de Sanidad, Mónica García, le haya acusado de querer "dejar tirados a 14 españoles" que iban a bordo del barco.