Begoña Gómez usó una cuenta compartida con Pedro Sánchez para registrar el software de la Complutense

Begoña Gómez uso una cuenta bancaria compartida con su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pagar el registro del 'software' que pertenecía a la Universidad Complutense de Madrid.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refleja que se realizó un pago de 206,57 euros que se abona con una tarjeta con cargo a una cuenta "de la que es titular Begoña Gómez, junto con su cónyuge. Adicionalmente, se asume un pago de 23,19 euros, que es abonado en efectivo por parte de Begoña Gómez en la entidad bancaria La Caixa, el 04.03.2020, según figura en el resguardo del movimiento. Este pago corresponde a una modificación que supone la inclusión del logo en la marca".

En esta cuenta, según detalla la UCO, se realiza un pago con tarjeta en favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas para abonar las tasas del expediente como consecuencia del registro de la marca (logo de Transformación Social Competitiva).

De igual manera, otra de las cuentas en las que figura el presidente del gobierno se corresponde con un producto financiero en la que la titularidad es la de la hija de Sánhez y Begoña. Ambos figuran como autorizados en la cuenta.

"Esfera personal" de Begoña Gómez

De igual manera, el informe revela que la mujer del presidente del Gobierno asumía gastos de "su esfera personal" en favor de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. "De los elementos reflejados hasta el momento, se destaca que Begoña Gómez asume determinados gastos desde su esfera personal que juegan en favor de la Plataforma", señala el informe.

La Unidad de la Guardia Civil también apunta en su inoforme que se han identificado dos pagos de Begoña Gómez "desde sus cuentas personales" en favor de Sandra Anfaiha, una persona que tiene un "rol" importante en el último tramo del desarrollo de la herramienta.

Entre estos pagos, de los cuales se desconoce el motivo, destacan uno del 10 de abril de 2024 por valor de 3.570 euros "que se emite desde la cuenta bancaria titulada por la sociedad TRANSFORMA TSC SL".

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