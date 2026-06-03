Sira Rego llega a un acuerdo con la China comunista para lanzar un programa de intercambio juvenil

El Ejecutivo sigue estrechando lazos con China y pone ahora el foco en los nuevos programas de intercambio y cooperación educativa donde el país asiático va a tener un importante protagonismo.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado el "compromiso" del Gobierno de España con el "multilateralismo" y la "cooperación", una línea de actuación que ha definido como "coherente" en un contexto internacional "convulso", en el marco de su visita institucional a China.

La ministra ha anunciado la puesta en marcha de un programa de intercambio juvenil, una de las iniciativas incluidas en el memorándum de entendimiento que su departamento prevé firmar "en las próximas semanas" junto al Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de Lenguas de China, según ha informado en un comunicado.

"La visita ha sido un éxito para abrir nuevas vías de colaboración entre ambos países y ofrecer nuevas oportunidades a la juventud española", ha afirmado Rego. La ministra también ha subrayado el reconocimiento de las "instituciones chinas" al "papel trascendental que está jugando España" por su "defensa de la paz y de un orden mundial basado en reglas y en la cooperación".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha estado en China unos días para ⬇️ ✅ Nuevas vías de colaboración para ofrecer oportunidades a las juventudes

✅ Acuerdos para intercambios culturales, de idiomas, deportivos...

✅ Promover la cooperación y el multilateralismo pic.twitter.com/nOvMPaGV5b — Ministerio de Juventud e Infancia (@JuventudInfGob) June 3, 2026

Asimismo, durante su estancia, Rego ha mantenido encuentros con responsables del ámbito internacional chino, entre ellos el viceministro Ma Hui y el responsable de asuntos de la ONU, Lu Kang, en una agenda centrada en reforzar la cooperación bilateral.

Además, la titular de Juventud e Infancia ha celebrado la participación de España en un "diálogo internacional sobre digitalización", tras reunirse con el representante de Unicef en China, Amakobe Sande, una invitación que, según ha defendido, refleja "el trabajo" del Ejecutivo para "garantizar entornos digitales seguros" para niños y adolescentes.