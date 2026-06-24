El juez Calama cita a declarar a Julio Martínez Martínez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar al "amigo" y pagador del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez –apodado como Julito— para el próximo 21 de julio a las 9:00 horas.

Julio Martínez Martínez fue definido por la propia trama Plus Ultra como el "lacayo" de Zapatero. Según la información que hasta ahora maneja el magistrado, el empresario era amigo de Zapatero y un subordinado de una presunta organización criminal liderada por el exlíder socialista. Zapatero lo habría usado para crear sociedades mercantiles con el objetivo de blanquear el dinero procedente de mordidas ilegales que cobraban a cambio de la influencia del exlíder del PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Dada cuenta con lo que resulta de la agenda de este órgano judicial y de lo actuado hasta la fecha en el presente procedimiento, en conformidad con lo establecido en el art. 385 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se acuerda la toma de declaración del investigado JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, señalándose a tal efecto el día 21 de julio 2026 a las 9:00 horas en la sala polivalente de la planta 6ª de esta sede judicial, quedado convocados el Ministerio Fiscal y las demás partes para el indicado día y hora mediante la notificación de esta resolución", acuerda en una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Será la primera ocasión en la que Julio Martínez Martínez declare ante el magistrado instructor; por lo que dejará entrever cuál será su estrategia procesal. Cabe recordar que la reciente sentencia del Tribunal Supremo ha sentado una jurisprudencia muy clara en favor de aquellos que colaboran con la justicia con la pena impuesta al empresario Víctor de Aldama, que no entrará en prisión por sus negocios con la trama Koldo; mientras que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor han sido condenados a 24 y 19 años de prisión.

De hecho, tanto el entorno de Aldama como las acusaciones populares han apuntado después de esta sentencia hacia Julio Martínez Martínez como "un hombre fuerte" de la trama que podría tirar de la manta y aportar pruebas colaborando así con el juez Calama.