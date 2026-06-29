Carlos Cuesta ve en la Ley de Nietos el último plan de Sánchez para "perpetuarse en el poder"

En su editorial, Carlos Cuesta ha apuntado a todos los escándalos que rodean al Gobierno y cómo Pedro Sánchez está maniobrando para quedarse en La Moncloa con la polémica ley de nietos.
"Este el último plan de Pedro Sánchez. Cualquier persona normal diría: este señor dimitirá, Pedro Sánchez se irá. Irse, irse Pedro Sánchez no se marcha, pero vamos, ni con agua hirviendo. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a estar como está en La Moncloa? ¿Y cuál es su plan? Pues su plan, evidentemente, es perpetuarse en el poder. ¿Lo va a poder hacer? Pues yo estoy convencido de que no. Lo va a intentar por todos los medios", ha comenzado señalando Cuesta.
"Ahora les contamos ese plan, ahora les contamos las tres fases, ahora les contamos cómo todo esto acaba en la ley de nietos. Pero antes quiero que escuchemos a Alberto Núñez Feijóo esta mañana en el programa de Federico Jiménez Losantos, en Es la Mañana, hablando y diciendo cosas absolutamente lógicas, diciendo verdades como puños sobre la ley de nietos", ha defendido el presentador, que tiene la misma postura que el líder del PP.
"Esto de te voy a conceder la posibilidad de votar, tú que llevas tres generaciones fuera, tú que no serías capaz de poner España en el mapa. Tú que sí, sí, te fuiste fruto de una dictadura, o mejor, más que te fuiste, que no te quedó más remedio que irte. Pero ¿qué tendrá que ver eso con que tú seas una persona que tienes implantada tu esencia, tu querer vivir en España, que estás concienciado de que hay que hacer determinadas cosas, que tienes un proyecto para España y que, por tanto, tienes una idea de lo que votar? Pues evidentemente se les está dando el voto. ¿Por qué? Pues porque confían en que ese voto sea un voto de izquierdas. Y ya está", ha denunciado Carlos Cuesta en esRadio.
"Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas".
"Y es así. Van a colar 1,2 o 1,3 millones, ahora les vamos a dar todos los datos, van a colar más de un millón de votantes. ¿Por qué? Porque con los votantes actuales saben que pierden. ¿Y cuál es el último movimiento? ¿Cuál es la última jugada? La ley de nietos. ¿Lo hacen por algún tipo de derecho? ¿Porque creen en lo que están diciendo? No. Es mentira".
"Y les traslado simplemente una comparación. Si alguien creyera en esta historia dentro del Gobierno, de que lo están haciendo por una cuestión moral, por una cuestión de restitución, porque una persona no se tiene por qué marchar de ningún sitio por una dictadura, vale, pero digo yo que harían exactamente lo mismo con las personas que nos tuvimos que ir del País Vasco, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? Porque no creen en ese principio", se ha preguntado el presentador en La Noche de Cuesta.
"Es mentira. Utilizan esa argumentación y la utilizan en estos momentos para inyectar una bolsa de más de un millón de votos, a ver si con eso suena la flauta, resulta que esos votantes son de izquierdas y alteran el resultado", ha insistido Carlos Cuesta.