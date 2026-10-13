Rufián, el gran traidor: de las 155 monedas de plata al engaño a Colau

Gabriel Rufián lo ha vuelto a hacer. Durante el golpe de Estado separatista se especializó en torpedear a Carles Puigdemont y a los consejeros de la cuota convergente. Suyo fue el mensaje "155 monedas de plata" dirigido a Puigdemont. Entonces Rufián era un fanático del independentismo porque se tenía que hacer perdonar los orígenes andaluces y porque representaba al independentista charnego, con el español como idioma materno.

Aquel mensaje era una acusación de cobarde y de traidor a un Puigdemont que dudaba entre ratificar la república que él mismo había suspendido a los ocho segundos de proclamarla o convocar unas elecciones autonómicas que sacaran a la región del laberinto sin salida en el que los golpistas la habían metido tras el simulacro de referéndum del 1-O.

Un día después de la puya de Rufián, los grupos separatistas del Parlament votaban una nueva proclamación republicana y comenzaba la desbandada. El jefe, descubridor y patrocinador de Rufián, Oriol Junqueras, huyó en un primer momento a Montserrat para después presentarse en la Audiencia Nacional. Le acompañó la mayoría de los miembros del Govern golpista. Carles Puigdemont, en cambio, optó por fugarse a Bélgica, socio comunitario que negaría su extradición y ofrecería al expresidente catalán el mismo refugio que a los criminales de ETA.

Rufián ya llevaba tiempo de diputado en la carrera de San Jerónimo. Meses antes del golpe dijo aquello de que sólo estaría 18 meses en Madrid, hasta que se proclamara la república catalana. Han pasado más de diez años desde todo aquello y Rufián es un político mucho más curtido que ha hecho de atacar a Junts una de sus grandes especialidades, como bien saben Laura Borràs o Míriam Nogueras, sus últimas contendientes en el Congreso.

Vocación de intrigante

Otra de las grandes especialidades de Rufián es su capacidad para la intriga, la maledicencia y las operaciones políticas subterráneas. Amparado por su popularidad en la izquierda, Rufián ha maquinado contra Oriol Junqueras prácticamente a la cara de quien lo rescató de un futuro de empleos precarios y mal pagados y patrocinó su carrera política.

La operación "unidad de la izquierda" que emprendió en febrero de este año parecía en principio una salida personal de Rufián ante el creciente rechazo dentro de su grupo parlamentario y de todo el partido contra una figura cuestionada por su falta de fe independentista, por hablar español en el Congreso y por encontrarse más a gusto con los medios en Madrid que en Barcelona.

Sintonía con Irene Montero

Primero se presentó en Madrid con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado. El mensaje, simple, como todo en Rufián, que presume de ser más de tik tok que de bibliotecas. Hay que unirse para maximizar el voto de la izquierda y frenar así a la ultraderecha, decían. Comenzaba a cobrar forma la posibilidad de que Rufián se pasara con armas y bagajes a Sumar a través de Más Madrid. Pero pocas semanas después del acto con Delgado, Rufián protagonizó otro de formato parecido con Irene Montero en Barcelona, un evento organizado por el "Institut Sobiranies", artefacto fundado por Jaume Roures. Rufián y Montero mostraron una gran sintonía y abundaron en la tesis de la unidad para no desperdigar voto hacia una sopa de siglas.

Colau, descolocada

Cuando comenzaron los rumores sobre un adelanto electoral, Ada Colau salió inmediatamente a la arena para aceptar el liderazgo en la candidatura del Frente Amplio, el nuevo Sumar pero con muchos menos partidos. Y acto seguido abogó por fusionar el Frente con Podemos y que Rufián encabezara junto a ella e Irene Montero una candidatura conjunta. Pero el plan estaba abocado al fracaso porque ni siquiera entre los Comunes (el partido de Colau) con Urtasun a la cabeza se contemplaba con simpatía una "confluencia" con Podemos y con ERC. Rufián se apresuró entonces a negociar lo suyo con un Junqueras ya muy distanciado de su "criatura".

A despecho de la mayoría de la dirección y de la mayoría de la militancia, Junqueras ha vuelto a posar su dedo en Rufián. Ahora la imperativa "unidad de la izquierda" es que Podemos se presenta en Cataluña en coalición con ERC mientras Rufián dice que mantiene las puertas abiertas para el Frente Amplio. En ERC se preguntan qué ganan metiendo a Podemos en su candidatura y qué sentido tiene que Rufián se presente por Barcelona y haga campaña por toda España con Irene Montero.

Colau se ha caído del caballo con su admirado Rufián. A cuenta de las conferencias de Rufián con Emilio Delgado y con Irene Montero, la exalcaldesa de Barcelona elogiaba con entusiasmo a Rufián y lo ponía como ejemplo de generosidad política. Ahora se siente traicionada y una víctima más de las mañas de Rufián, el traidor y el intrigante a decir de los separatistas y la extrema izquierda catalana.