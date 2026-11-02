Murcia se blinda contra los disturbios de Blocus

Murcia contará con un férreo despliegue para salvaguardar la seguridad ciudadana ante la convocatoria no autorizada de la plataforma Blocus prevista para la tarde de este lunes. La decisión se ha formalizado tras la reunión de la Junta Local de Seguridad, presidida por el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, en la que se han coordinado las distintas administraciones para evitar disturbios callejeros.

El operativo conjunto, articulado en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, integrará a efectivos de la Policía Nacional, agentes municipales y miembros de la Guardia Civil. Fuentes oficiales han remarcado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaban realizando desde la pasada semana un minucioso seguimiento preventivo sobre los canales de difusión de este grupo.

Los puntos estratégicos

El delegado del Gobierno convocó el pasado viernes a los responsables del Consistorio para compartir los informes de inteligencia policial y planificar los dispositivos en puntos estratégicos. Según explicó el propio Lucas, el encuentro de este lunes culmina "una intensa semana de trabajo preventivo" que ya permitió atajar el impacto de maniobras análogas en otras provincias españolas, culminando con la detención de varios cabecillas de la organización convocante.

Desde la Delegación del Gobierno se ha hecho hincapié en que la prioridad de las fuerzas del orden radica en garantizar la pacífica convivencia y el normal funcionamiento del comercio y la vía pública. "Hemos estudiado bien la situación y analizado las necesidades y estrategias del dispositivo", aseveró Lucas, insistiendo en que la cooperación con el cuerpo municipal resulta crucial para neutralizar cualquier conato de desorden. Asimismo, la autoridad estatal advirtió con firmeza: "No vamos a permitir que nadie altere ni comprometa el orden público y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas".

Detenido el fundador de Blocus España

Un juzgado de la localidad valenciana de Torrente ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre considerado por la Guardia Civil como "fundador e impulsor" de Blocus España, detenido el viernes en la localidad valenciana de Picaña. El investigado está relacionado con las convocatorias difundidas en redes sociales para provocar disturbios y saqueos en Valencia durante este sábado.

La resolución judicial establece, además, una restricción específica: el detenido no podrá acceder a ordenadores ni a otros dispositivos electrónicos en prisión que le permitan conectarse a redes sociales. Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El procedimiento está abierto en la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrente. Al detenido se le investiga por presuntos delitos de organización criminal destinada a la incitación para cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños, sin perjuicio de una posible calificación posterior de los hechos.