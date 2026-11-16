El sustituto del juez Peinado pide a Google que no elimine los datos del software de la Cátedra de Begoña Gómez

El juez que sustituye al jubilado Juan Carlos Peinado, Carlos Valle, ha dictado una providencia para pedir a Google que no borre de su nube el contenido relacionado con el software de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Carlos Peinado envió definitivamente a juicio oral con jurado popular el pasado mes de septiembre a la mujer del presidente del Gobierno y a su asesora en Moncloa por la supuesta comisión de los delitos de malversación y tráfico de influencias. Gómez, en su escrito de defensa, reiteró su inocencia, señaló que no se valió de su condición de mujer del presidente del Gobierno para conseguir la Cátedra y precisó que no tuvo intención de apropiarse del software desarrollado en la misma.

"Vistas las alegaciones del recurso y del Ministerio Fiscal adhiriéndose en parte al recurso, y dada la urgencia y para evitar la pérdida del contenido de los proyectos citados y por motivos de prudencia, incluso con antelación a la resolución de la reforma interpuesta contra la providencia de 21 de octubre de 2026, ofíciese a Google Spain a fin de que no eliminen el contenido de dichos proyectos de las consolas de Google Cloud", señala la providencia del juez a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

El magistrado ha explicado que no ha recibido respuesta de Devoteam sobre la desconexión de los servidores de Google Cloud relacionados con los proyectos de la Cátedra. Devoteam es una empresa que, según la investigación, participó en diferentes fases del desarrollo de la misma.

En el escrito de Peinado por el que envió a Gómez y a su asesora en Moncloa a juicio, precisó que Devoteam había confirmado que para desarrollar esta tecnología habían tenido lugar reuniones semanales. Reuniones a las que la asesora de Gómez acudió y por ello se sospecha de su participación en actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno.

"La presencia de Álvarez en reuniones técnicas relativas al desarrollo del 'software' y a la gestión operativa del proyecto tecnológico asociado a la cátedra constituye, por tanto, un indicio de su participación en actividades vinculadas al proyecto impulsado por Gómez junto con diversas empresas privadas del sector tecnológico", señaló.