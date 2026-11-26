Último debate antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre en la Academia de Televisión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el candidato de Vox, Santiago Abascal y la líder de Frente Amplio, Ada Colau. La candidata de Frente Amplio fue la encargada de arrancar el debate entre los cuatro candidatos y lo hizo apelando al voto de las mujeres con el recuerdo de la última asesinada "por violencia machista": "Voy a intentar ser propositiva pero también voy a dejar muy claro que nos jugamos que gane una coalición u otra" y "las mujeres vamos a ser determinantes, vamos a ir en masa a votar y tenemos el poder de decidir que nadie que niegue la violencia machista pueda gobernar", en alusión al partido de Abascal.

El siguiente en intervenir, Pedro Sánchez, optó por decir que aunque hay cuatro atriles estas elecciones tienen dos opciones. A su juicio, los comicios "no van de mí, van de vosotros, de vuestra dignidad, de vuestras libertades", de que España "continúe teniendo un gobierno que refuerce lo público" frente a la "involución" que para él supone una victoria de la oposición.

Alberto Núñez Feijóo optó por recordar en su primera intervención la derrota de Sánchez en su primer cara a cara y sus peores silencios, con un primer dardo a Ada Colau por su alianza con Sánchez. Tras el pésame por el crimen al que aludió la candidata de Frente Amplio, le espetó a Colau que "este gobierno es el que menos ha defendido a las mujeres, pero usted sabrá".

#DebateA4RTVE | Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo), candidato del PP, en su minuto inicial: "Sánchez no contesta nada. Esta noche volverá a huir, pero España necesita respuestas. Verdad, decencia y gestión. Yo estoy aquí para dárselas" pic.twitter.com/EArtuLRpKY — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 26, 2026

Tras ello, el líder del PP se ensañó con el Sánchez del cara a cara: "Si alguno de ustedes recibiese miles de euros de un familiar seguro que lo recordaría, ¿verdad? Pregunté cómo había financiado las primarias y no me contestó", dijo Feijóo sobre el más clamoroso silencio de Sánchez. Y enumeró otros silencios del presidente del Gobierno: "No me contestó cómo había financiado su carrera; no me contestó por qué no hizo caso a los maquinistas; no me contestó por qué no revisó la línea del AVE a Andalucía; no me contestó por qué abandonó Ceuta a pesar de los avisos del CNI; no me contestó por qué siempre está justificando a Marruecos; no me contestó por qué ignoró a Maricarmen a pesar de que le había pedido ayuda; no me contestó por qué eligió a Ábalos y a Cerdán; no me contestó nada de nada de Zapatero".

"Usted no contesta a nada: sólo huye, y hoy volverá a huir, pero España necesita respuestas, verdad, decencia y gestión. Yo estoy para dárselas", dijo el líder del PP.

El líder de Vox, Santiago Abascal, sentenció en su turno que "la corrupción arruina y mata" y precisó que "he calificado de muchas maneras a quien ocupa la presidencia y no me arrepiento". Entre otros hitos del Gobierno de Sánchez, citó los impuestos, que "los barrios son más inseguros precisamente para las mujeres" y que tenemos "una ciudad y una isla invadida", en alusión a Ceuta y El Hierro. Y pidió "poner fin a esta hora triste de la historia de España".