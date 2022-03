Sánchez acepta aumentar la inversión en Defensa tras el Consejo Europeo

El nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, marcó el camino hace unos días al anunciar que por ley, Alemania invertiría un 2% del PIB en Defensa para protegerse ante la amenaza rusa. Ese camino lo seguirán todos los países europeos según han acordado en el Consejo Europeo extraordinario celebrado este viernes en Versalles, con Macron como anfitrión, y al que han asistido los 27 jefes de Gobierno o de Estado de la Unión.

"Es el compromiso al que tenemos que caminar todos los países de la Alianza Atlántica", recordaba Pedro Sánchez cuando le han preguntado por el 2% de Alemania y que ya se había firmado en la cumbre de la OTAN en Glasgow. En estos momento, España invierte un 1,2% del PIB. "El aumento tiene que producirse en las inversiones", ha añadido el presidente del Gobierno tras asegurar que en estos momentos están dedicando "un 20% a inversiones" . De cara al futuro, apuesta por "gastar mejor para invertir mejor".

Sánchez no ha descartado enviar más tropas a países próximos a Rusia, donde la OTAN está presente. "Estamos dispuestos a cumplir con esos planes de respuesta graduada", añadía en la sala de rueda de prensa tras recordar que en las últimas semanas se han enviado 150 efectivos más a Letonia: "Vamos a cumplir con los objetivos", ha remarcado aunque ha asegurado que, de momento, no está previsto pero no lo ha descartado.

Gira por diversos países

Sánchez ha anunciado una gira por diferentes países para "tratar de aunar una postura en común" que "frene esta escalada irracional de precios y que podamos entre todos defender a las familias y a las pequeñas y medianas empresas del chantaje al que está forzando Putin". En los próximos días, La Moncloa comunicará los jefes de Gobierno que visitará.

Una de las ideas de Sánchez es desglosar el gas del precio de la electricidad para frenar la subida de precios.

HABRÁ AMPLIACION