Abascal: "Me tendrían que matar para que apoyara un Gobierno del PP pactado con el PNV"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que no tiene "ninguna duda de que la relación con Feijóo será normal" y ha criticado al anterior líder del PP, Pablo Casado, "que se presentó a las primarias con el discurso de Vox" y, a pesar de ello, optó por el enfrentamiento, culminado en la moción de censura, "cuando se sumaron a la demonización".

El líder voxero ha dicho que espera que el trato con los populares "sea más normal que la relación tan extravagante que ellos quieren tener con el PNV". Abascal ha subrayado que le tendrían "que matar para que apoye un Gobierno pactado con el PNV" y ha indicado que los autores de este tipo de comentarios buscan dos cosas: "una, la abstención del PSOE, posible aunque muy difícil, y otra, el chantaje a Vox". "Es incompatible el pacto PP-Vox-PNV. Es así", ha insistido.

Sobre la ausencia de Feijóo en la manifestación de Escuela para Todos de este domingo en Barcelona, Abascal ha señalado que prefiere no juzgarlo, pero "me parecería contradictorio que asistiera, teniendo en cuenta la política lingüística que ha hecho en Galicia". El presidente de Vox ha apuntado que "a nosotros no nos contentan las sentencias del Constitucional, que siempre están mirando al bilingüismo", añadiendo que "habría que lograr que cualquiera en Barcelona o en Bilbao pudiera escolarizarse totalmente en español".

Finalmente, respondiendo a una oyente que le acusaba de "mimetizarse" en el ecosistema político y de estar desaparecido, Abascal ha dicho que le "sorprende que diga que no critico, cuando lo hago con bastante contundencia". "Nunca llueve a gusto de todos. Hay personas que le gustaría que sacara un garrote en el Congreso y atizara a Sánchez y otras que preferirían que hablara más bajito. Igual Javier Ortega tiene más decibelios que yo, otro pone más adjetivos al hablar, otros menos…", ha concluido.