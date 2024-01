Vox pierde la mitad de afiliados tras su crisis interna

Vox ha perdido durante el último año más de 30.000 afiliados hasta situarse en algo más 32.000, según el censo elaborado por el Comité Electoral del partido de cara a la Asamblea del próximo 27 de enero que deberá elegir al presidente del partido. La caída se produce en tras perder 19 escaños en las generales del 23-J, y plena salida de rostros conocidos como Iván Espinosa, antes también de Macarena Olona.

Según la resolución adoptada por este organismo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el número de avales necesarios para presentar candidatura se ha fijado en 3.269, es decir, un 10% del total de afiliados que están al corriente de pago a fecha de 31 de diciembre de 2023, de acuerdo a los criterios fijados en los Estatutos.

Esto supone que el número de militantes es de 32.690, la mitad de los 65.000 que dieron a conocer como último dato público hace un año. Hace cuatro años, en la Asamblea que ratificó a Abascal como presidente sin rivales, el censo ascendía a 49.000 militantes, por lo que la caída en este tiempo sería de casi un 40% de afiliados.

Desde Vox explican que la caída no es tan acusada, dado que el censo recoge los afiliados al corriente de pago, no todos los inscritos que, aseguran, seguirían rondando los 60.000. Achacan los impagos de cuotas a la actual crisis económica y no descartan en el futuro facilitar la permanencia como militante si hay causa justificada, como en este caso posibles problemas económicos.

El Comité Electoral ha acordado también que desde hoy a las 15.00, y hasta el próximo 16 de enero a las 23.59, se podrán presentar candidaturas. Para ello, será necesario presentar los apoyos antes fijados. El día 21 se inicia la campaña electoral y el día 22 comienza el período para poder ejercer el voto, que podrá ser por correo o de forma telemática. El día 27 se cierra el plazo para poder votar y ese mismo día se anunciarán los resultados.

Santiago Abascal ya ha confirmado que se presentará a la reelección, a falta de conocer si habrá más rivales. Tal y como publicó Libertad Digital, Javier Ortega Smith recogía apoyos para poder presentarse pero el adelanto de la fecha de la Asamblea, antes prevista para marzo, podría haber truncado sus planes ya que ahora apenas tiene margen para recoger avales.