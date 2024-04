¿Se irá Sánchez o es solo un farol?

El presidente del Gobierno ha publicado una carta en X, tras conocer este miércoles por la prensa que un juzgado ha abierto diligencias de investigación tras una denuncia contra su mujer. En la misiva abierta a los ciudadanos asegura que cancela su agenda y se da cinco jornadas para meditar su futuro. El lunes comparecerá para dar a conocer su decisión. "Vivo con impotencia el fango que se esparce sobre mi mujer, me pregunto si debo continuar o renunciar", escribe en otro momento mientras se pregunta: "¿Merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé".

Sanchez se define como un "hombre profundamente enamorado" su mujer y lamenta "una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa". En su carta a la ciudadanía, Sánchez carga contra El Confidencial por desvelar las conexiones de Gómez con varios empresarios y tacha al diario de "marcada tendencia ultraderechista" mientras se vende a sí mismo como víctima.

"Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mil persona sino a lo que represento: una opción política progresista", tercia en otro momento, arremetiendo siempre contra la "ultraderecha" a la que culpa de esta "campaña".