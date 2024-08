Ayuso encabeza la marcha en Madrid contra el fraude electoral de Maduro en Venezuela

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá esta tarde a las 20.00 a la Puerta del Sol de Madrid para participar en la protesta convocada por los opositores venezolanos en contra del fraude electoral cometido por Nicolás Maduro, según confirman fuentes del PP regional a Libertad Digital. Ayuso ha animado en redes sociales a acudir para defender la libertad y democracia en Venezuela.

Con la verdad en Venezuela y contra el fraude electoral de Maduro. Madrid, con la libertad, siempre.#JuntosEl17 #GanóVzla pic.twitter.com/eHKEvE6gKe — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 14, 2024

Bajo el lema "Por la verdad, gloria al bravo pueblo", los asistentes pedirán a la comunidad internacional que eleve la presión para reconocer a Edmundo González como presidente electo, apenas unas horas después de que los gobiernos izquierdistas de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, hayan pedido una repetición electoral a la que se niega la opositora María Corina Machado ante la previsible maniobra para acabar perpetuándose en el poder.

Y es que los aliados de Maduro del Grupo de Puebla buscan en realidad tapar el fraude electoral y blindarse ante el previsible revés que volverían a sufrir en las urnas, y que esta vez no les cogería desprevenidos. De esta forma podrían manipular el resultado de forma que no supusiera un conflicto político para los países del entorno, gobernados también por la izquierda, y que ahora no han podido reconocer al chavismo como vencedor de los comicios.

Por este motivo, los opositores venezolanos piden a los ciudadanos que acudan en las marchas de protesta, convocadas este sábado, acudir con actas electorales impresas y la bandera de Venezuela, para evidenciar la aplastante victoria que lograron y que demuestra el recuento de más delo 80% de los votos, según el cual Edmundo González superó el 70% de apoyos.

¿Tú sabes por qué es tan importante que salgas a la calle este sábado 17, aquí en Venezuela y en el mundo? 🇻🇪 Porque la voluntad de Venezuela se respeta!

Porque vamos a unir a los venezolanos dentro y fuera de nuestro país!

Porque vamos a demostrar la fuerza creciente que… pic.twitter.com/L3NQWZSxVo — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 15, 2024

Las protestas se celebrarán en diferentes ciudades españolas, además de otros países, para evidenciar el rechazo que provoca el régimen chavista , y el apoyo que suscita la causa de los opositores venezolanos, en medio del abandono del Gobierno de España, que se limita a pedir transparencia pero defiende la labor de José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue sin romper su silencio y sobre el que pesan fuertes sospechas de los motivos por los que estaría apoyando al régimen de Maduro.

¿Ya sabes a dónde te toca ir el sábado 17? Aquí todas las ciudades 👇👇👇#JuntosEl17 https://t.co/2wQdgXeZji — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 15, 2024

La última manifestación convocada en Caracas por Corina Machado fue multitudinaria, congregando a miles de venezolanos. La líder opositora reapareció tras haber pasado a la clandestinidad por el riesgo que corre su vida, dada la amenaza de Maduro, que ha emprendido una represión contra los venezolanos nunca vista hasta ahora, superando ya el medio centenar de fallecidos y otros tantos desaparecidos.