El Congreso reconoce a Edmundo González y enmienda la política de Sánchez y Zapatero en Venezuela

El Congreso ha aprobado la Proposición no de Ley del PP para instar al Gobierno a que reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y luche contra el régimen chavista de Nicolás Maduro. Por 177 votos a favor de PP, Vox, PNV, UPN y CC frente a los 164 en contra de PSOE, Sumar, Podemos, BNG y Bildu y una abstención de José Luis Ábalos, la iniciativa ha salido adelante. Junts no ha votado ya que ni siquiera ha asistido a la sesión.

En la tribuna de invitados siguiendo la votación, los opositores venezolanos Antonio Ledezma y la hija de Edmundo González, Carolina, que se han emocionado al constatar que la propuesta salía adelante y han dado las gracias con las manos a la bancada popular, impulsora de la PNL.

El bloque de la izquierda ha sufrido un duro revés después de casi dos meses escudándose en su petición de que se publique las actas electorales en Venezuela para no significarse a favor de la oposición, alineándose de facto con el régimen de Maduro. La votación se produce, además, 72 horas después de vender el asilo a Edmundo González como un éxito en favor de los opositores, cuando en realidad el chavismo ha salido favorecido.

La derrota parlamentaria es simbólica, dado que la iniciativa no es vinculante y el Ejecutivo tiene la potestad en exclusiva de decidir sobre la política exterior, pero supone un duro golpe al que podría sumarse también el reconocimiento del Parlamento europeo la próxima semana, lo que dejaría al Gobierno aislado y rebajaría la influencia que siempre ha tenido España para guiar las relaciones de la UE con Iberoamérica.

Lo ocurrido avanza también la parálisis legislativa que afronta el Gobierno en este trimestre, marcado por los congresos políticos de Junts, ERC y el PSOE. Un nuevo escollo que se suma al enojo de los de Puigdemont por la amnistía y la investidura de Salvador Illa en Cataluña, que hace muy cuesta arriba poder aprobar ninguna medida, incluido los Presupuestos Generales del Estado.

El demoledor discurso de Álvarez de Toledo

Aunque la votación se ha producido este miércoles, el debate se celebró el martes en el Congreso ante la presencia en la tribuna de invitados de Carolina González, hija de Edmundo González, o los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López. La encargada de defender la PNL fue la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, quien enumeró diez razones para que el Congreso avale el reconocimiento de Edmundo González y se demuestre que "lo moral es lo eficaz".

La diputada del PP recordó la frase de Sánchez ante el Comité Federal del PSOE en la que decía que "Edmundo es un héroe" al que "nunca abandonarían". Álvarez de Toledo corregía al presidente para decirle que "héroes son todos los venezolanos, Edmundo es algo más: es el electo por los héroes. No reconocerlo es abandonarlo, a él y a todos los que les votaron".

La diputada popular también criticaba la enmienda "inaceptable" del PSOE que pide "reconocer la labor de Zapatero". "A Edmundo lo despojan y a Zapatero lo encumbran", reprochaba Álvarez de Toledo quien ha añadido que "Zapatero es todo menos un mediador, siempre ha utilizado el diálogo para dar oxígeno a la dictadura, invoca el bien para perpetuar el mal". Para finalizar, Cayetana Álvarez de Toledo aseguraba que "esta es una batalla entre la civilización y la barbarie".

Las excusas del PSOE

Para los socialistas, la PNL sólo sirve para "generar falsas expectativas" ."Usted no puede engañar a los venezolanos que nos acompañan, haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González, como presidente electo, es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro. Ojalá fuera así", aseveraba Cristina Narbona quien recordaba "la experiencia" de Juan Guaidó como presidente encargado "al que reconocimos y no sirvió para nada".

Aunque en Vox han apoyado la PNL del PP, el discurso de su portavoz, José María Sánchez, fue muy duro con los populares a los que acusaron de "carecer de autoridad" para hablar de este tema. "Su postura no es seria, es indigna y no es de verdadero apoyo a la causa venezolana", aseverada el diputado de Abascal al portavoz del PP, Miguel Tellado.

El diputado del PNV, Aitor Esteban, confirmaba que su partido votaría a favor de la Proposición no de ley para reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas. "La derrota de esta proposición no de ley supondría una victoria del régimen de Maduro moralmente y eso no lo podemos permitir", añadía mientras que prometía que el PNV "va estar de lado de los derechos humanos y la democracia siempre".

Las mayores críticas a la iniciativa del PP llegaban desde las filas de la izquierda que buscaban perífrasis para evitar respaldar a los demócratas venezolanos. Desde Podemos, su diputado Javier Sánchez Serna enmarcaba todo en una campaña "de la derecha internacional" para que "Venezuela vuelva a arder" y criticaba que el PP se "preocupe" por Venezuela pero que haya "jaleado golpes de Estado en Perú y Bolivia" o se olvide de las acciones israelíes en la Franja de Gaza.

En Sumar, el diputado Gerardo Pisarello ponía como ejemplo "al presidente Zapatero y al Papa Francisco". Más allá iba el diputado del BNG, Nestor Rego, comparando la situación venezolana con la Argentina de Milei o criticando que en Francia, Macron no haya dejado que gobierne la izquierda pese a que el centro y la derecha suman mayoría.