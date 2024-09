Ataque de celos de ERC: "Si Sánchez renegocia con Junts la senda de déficit, deberá hacerlo con todos"

ERC avisa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no puede dar por garantizado su ‘si’ a la senda de estabilidad, sosteniendo incluso que podría "peligrar" su apoyo. El grupo parlamentario cuyo portavoz es Gabriel Rufián considera que no tendría que haberse pospuesto la votación aunque ahora piden más protagonismo. Después de que el Ejecutivo Central se haya abierto a negociar con los de Carles Puigdemont, mostrándose además dispuesto a incluir sus demandas, ERC exige que las conversaciones comiencen desde "cero" con todos los grupos. "No tiene ningún sentido reabrir la negociación para unos y para otros no", deslizan desde ERC.

ERC mira con recelo los gestos y el trato favorable del Gobierno a Junts. En este sentido ERC asegura que los socialistas "son conscientes de lo que queremos", aunque por el momento no hay convocada ninguna reunión entre socios de investidura. Los de Gabriel Rufián dan un golpe en la mesa sosteniendo que Junts podrá conseguir sus peticiones, pero "vendrán más bloqueos" porque "ellos empezaron cobrando por adelantado".

Momento complicado para ERC y Junts

Esto se produce en un momento crítico para ambas formaciones independentistas. La descomposición interna de ERC y la batalla por el liderazgo de Junts no conviene a la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. ERC y Junts tienen programado celebrar sus congresos internos para recuperar el espacio perdido, lo que incita a que los partidos negocien desde una posición de máximos, jugando con la aritmética parlamentaria, para exhibir ante su militancia los logros adquiridos.

El Ejecutivo de PSOE y Sumar han evitado repetir la escena del pasado 23 de julio, cuando Junts votó en contra de la senda de déficit, un primer paso, que en ese momento era imprescindible, para aprobar las Cuentas Públicas. El Gobierno suma ya un total de 35 derrotas parlamentarias desde el inicio de la legislatura.

El socio minoritario del Gobierno quiere que haya "equilibrio" en las negociaciones para aprobar un nuevo techo de gasto ya que entiende que "el Gobierno necesita a Junts" pese a ser "un partido conservador".