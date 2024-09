Sánchez rechaza incluir la financiación en la Conferencia de Presidentes porque "no ve posible un acuerdo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que una reunión de todas las CCAA para hablar de un nuevo modelo de financiación autonómica es contraproducente porque de ella no saldrá un acuerdo. Así se lo ha trasladado a los presidentes del PP que, de momento, han sido recibidos en Moncloa: Alfonso Rueda, de Galicia; Juanma Moreno, de Andalucía; y María José Sáenz de Buruaga, de Cantabria. El de La Rioja, Gonzalo Capellán, no abordó este asunto.

Los tres líderes regionales del PP han coincidido en señalar, a la salida del encuentro con el jefe del Ejecutivo, que su negativa a negociar de manera multilateral un cambio del sistema actual se debe a su prejuicio sobre la falta de acuerdo. "Dice que el acuerdo es imposible", "piensa que no hay posibilidad de fijar criterios comunes", han coincidido en señalar los dirigentes del PP, que reprochan a Sánchez no sentarse siquiera a negociar para intentarlo, mientras otorga todo tipo de prebendas a sus socios de ERC o el PNV.

Los del PP le recordaron que antes de descartar un acuerdo es necesario, al menos, intentarlo, reiterando siempre su compromiso de no negociar nada de manera bilateral, dado que son asuntos que afectan a todas las CCAA, además de mostrar su rechazo frontal al cupo catalán.

La Conferencia de Presidentes

Pedro Sánchez tiene intenciones de celebrar la Conferencia de Presidentes a principios del mes de diciembre en Cantabria, según aseguró ayer la presidenta de esta comunidad, aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, evitó hasta en dos ocasiones confirmar la fecha. Sólo anunció que el próximo 28 de octubre tendrá lugar la reunión preparatoria con los consejeros, en la que se establecerá el orden del día a tratar.

Las intenciones del Gobierno son abordar sólo los problemas de vivienda, dejando fuera de ese encuentro la financiación autonómica, la inmigración o la sanidad, como solicitan los del PP. Según los estatutos que rigen este órgano, si hay al menos 10 comunidades que votan a favor de incluir un punto determinado en el orden del día, debe ser abordado. El PP gobierna en 12 regiones y dos ciudades autónomas, por lo que es seguro que pedirán tratar estos asuntos en la Conferencia de Presidentes.

Sin embargo, en Moncloa se mantienen reacios y lo resumen de la siguiente forma: "Por mucho que las comunidades se empeñen en hablar de un asunto, si no hay respuesta del presidente, ese asunto no puede ser tratado". Oficialmente, sin embargo, Torres dijo que cumplirán los estatutos y aceptarán la inclusión de los temas que se voten, aunque no ocultó sus reticencias a abordar la financiación en este foro, recordando que el marco para ello es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Un nuevo modelo para todos

También el presidente de Asturias, Adrián Barbón, del PSOE, reprochó al PP pedir tratar este asunto en la Conferencia de Presidentes, y hacerlo sin tener claro un modelo de financiación autonómica, ni los criterios por los que debe regirse, como por ejemplo el de población. Sí dijo que, si finalmente la financiación se trata en este órgano, "dará su opinión", aunque reiteró que debe hablarse en el CPFF, que no está convocado y no parece que vaya a celebrarse en el corto plazo.

Barbón trasladó también al presidente su rechazo al cupo catalán, y dejó entrever que podría encontrarse con la reticencia de diputados socialistas de algunas comunidades a su aprobación en el Congreso. "Dudo que pueda sacarse una reforma puntual del sistema si no se tiene en cuenta que, para articular una mayoría, son muchas las Comunidades afectadas", aseguró.