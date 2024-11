El Gobierno asegura que el cese de Sánchez Acera de Paradores no tiene nada que ver con su previsible imputación

La publicación de los mensajes intercambiados entre Juan Lobato y la que fuera jefa de Gabinete de Óscar López ha desatado el pánico en el Gobierno. A pesar de que en público el Partido Socialista guarde las formas para no eclipsar su Congreso, la realidad es que los últimos movimientos ponen en entredicho su aparente tranquilidad. Ahora, además, se ha conocido que la principal sospechosa de orquestar la filtración de los correos del novio de Ayuso, Pilar Sánchez Acera, ha sido cesada como miembro del Consejo de Administración de la empresa pública Paradores.

El cese, publicado en el BORME

Su cese aparece reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de este mismo viernes. Es decir, que la decisión se habría tomado antes de que Lobato acudiera a declarar al Tribunal Supremo y desvelase el contenido íntegro de la conversación.

Desde Moncloa, sin embargo, se justifican alegando que Sánchez Acera fue cesada cuando Óscar López dejó el Gabinete de Presidencia, pero que se publicado con retraso en el BORME, porque, a diferencia del BOE, no es tan inmediato. Según esgrimen, el cargo se vinculaba al puesto de jefa de Gabinete de Presidencia que dejó para seguir a Óscar López al Ministerio de Transición Ecológica, por lo que no tendría que ver con una polémica que la deja ya al borde la imputación.

Cronología de una filtración

El pasado 14 de marzo, a primera hora de la mañana, Sánchez Acera envió a Lobato el correo electrónico con el que la defensa del novio de Ayuso habría tratado de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, a fin de que lo utilizara para acusar de mentir a la presidenta madrileña. Sabedor del posible delito de revelación de secretos al que podría enfrentarse, el líder del PSM le pregunta cómo tienen la carta y la aludida responde: "Porque llega, la tienen los medios".

La entonces jefa de Gabinete de Óscar López -mano derecha del propio Pedro Sánchez- no es capaz, sin embargo, de precisar en ese momento el origen del documento y, acto seguido, le dice a Lobato: "Vamos a verlo, para que estés más respaldado", ya que el hoy dimitido no quiere que parezca "que me la ha dado la Fiscalía". La fontanera de Moncloa se interesa así por saber con cuánto tiempo cuenta antes de comparezca en la Asambla y le asegura que "va a salir antes".

Finalmente, Sánchez Acera le termina enviando la noticia ya publicada en El Plural. "Ya está", le informa a las 9:29. Y adjunta un orden muy clara de lo que le debe decir a Ayuso: "Usted dijo ayer que era una inspección a lo bestia. Usted debe mentir por corrupción a lo bestia y mentirosa salvaje".

La coartada de Moncloa y El Plural

A la espera de que el Supremo la cite a declarar, ya sea como testigo o como imputada, el Gobierno se prepara para lo peor, pero en el PSOE ya han activado su propia estrategia para defenderse de cara a la galería.

Mientras Óscar López insiste en que la filtración vino de la prensa, el diario El Plural, el mismo que difundió el bulo de los dos DNI del juez Peinado, le hace el trabajo sucio. "Los mensajes entre Lobato y Sánchez Acera salvan a Moncloa de la vía judicial", titula este sábado el periódico dirigido hasta hace unas semanas por Angélica Rubio, hoy premiada por el PSOE con un sueldo de más de 100.000 euros en el Consejo de Administración de RTVE y artífice del mencionado bulo.

Ahora Moncloa va a buscar a un "periodista" que diga que fue él quien dio al Gabinete de Presidencia el documento secreto antes de publicarlo, pero todos sabemos de dónde salió el mail. La prensa no filtra al Gobierno, es al revés. — Javier Chicote Lerena 🗞️ (@ChicoteLerena) November 29, 2024

Según su versión, la filtración venía de un medio, como apunta Sánchez Acera sin dar más detalles, y, en caso de que se cite al periodista, "éste se acogerá a su derecho constitucional a no revelar las fuentes". Casualmente, ya ayer, el periodista que destapó el escándalo advertía de cuál sería la estrategia a seguir por el Gobierno y, a juzgar por esta primera entrega de El Plural, no parece desencaminado. "Ahora Moncloa va a buscar a un ‘periodista’ que diga que fue él quien dio al Gabinete de Presidencia el documento secreto antes de publicarlo, pero todos sabemos de dónde salió el mail. La prensa no filtra al Gobierno, es al revés", escribía este viernes en su cuenta de X Javier Chicote.