El PP anuncia su voto a favor del 'miniómnibus' a pesar de incluir el Palacete del PNV o los desahucios

El Partido Popular ha confirmado a través de X que apoyará el Decreto pactado entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, dado que incluye medidas con las que están de acuerdo, como la subida de las pensiones. Su respaldo se produce a pesar de que mantiene otras que ya motivaron su rechazo. La principal, el Palacete del PNV, que recoge de nuevo el texto troceado, y contra el que el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, se mostró especialmente crítico, acusando a los de Aitor Esteban de "aprovechateguis" y al Gobierno de dar un "regalo" a sus socios.

El nuevo Decreto Ómnibus acredita que el Gobierno mintió nuevamente al decir que no se podían trocear medidas. También demuestra que siguen al dictado del independentismo. Rectifican porque les obligan para seguir en el Gobierno (una vez más), no para servir a los españoles. — Partido Popular (@ppopular) January 29, 2025

En un largo hilo en redes sociales, el partido explica su postura, asegurando que el voto a favor se produce para no perjudicar a los españoles, especialmente a los pensionistas, jóvenes y afectados por la DANA. "No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos Sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece", aseguran.

Apenas unos minutos antes de anunciarlo, su portavoz, Borja Sémper, defendía que el voto se daría a conocer en unos días. "Estamos hablando de un Decreto que tiene cerca de 100 páginas, lo estamos estudiando en detalle, se ha publicado hoy en el BOE, y no nos fiamos un pelo de este Gobierno, así que hasta que no veamos hasta la última coma no vamos a fijar posición", decía Sémper al ser preguntado por la prensa durante un acto en Toledo para visitar el Museo Sefardí con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Sémper recordaba que el PP ofreció sus votos al PSOE sin pedir a cambio ningún tipo de contrapartida pero Pedro Sánchez "ha preferido pactar con Junts y ceder ante Puigdemont". Entre esas cesiones, tramitar la Proposición No de Ley que insta al presidente a someterse a una cuestión de confianza, a la que el jefe del Ejecutivo ya ha dicho que no se someterá.

Otro de los escollos que dificultaban el sí del PP al Decreto son las medidas antidesahucios que favorecen a los inquiokupas, y que se mantienen en el nuevo texto, aunque se añade la petición de Junts de que el Estado avale los posibles perjuicios que ocasionen al propietario. Sin embargo, no se facilita la recuperación del inmueble, ya que se mantiene la prohibición de desahucios para familias vulnerables.

El Decreto, que ha sido recortado y consta de 29 medidas en lugar de las 80 anteriores, no incluye varias de las propuestas fiscales que pretendía sacar adelante Sánchez, y que se negociarán a futuro para ser incluidas en nuevos Decretos económicos. "En España no hay Gobierno, tenemos un mercado persa, a costa de los españoles", ha criticado Sémper, que sí ha valorado positivamente que "las pensiones están garantizadas, lo que da al PP mucha tranquilidad".